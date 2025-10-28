Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos ciudadanos aguardan la tormenta en una escuela convertida en refugio EFE

Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo

Las autoridades urgen a la evacuación mientras 'Melissa' avanza con vientos de 280 kilómetros por hora y obliga a EE UU a retirar sus buques de guerra desplegados contra el narcotráfico en el Caribe

M. Pérez

Martes, 28 de octubre 2025, 07:46

Comenta

Jamaica, y los jamaicanos de todo el mundo, contienen el aliento ante la llegada a la isla caribeña del huracán más potente del mundo. 'Melissa', ... un temporal de categoría 5, avanza hacia el país con vientos portentosos que superan los 280 kilómetros por hora y lluvias que pueden dejar caer hasta cien centímetros por metro cuadrado. Estados Unidos, pese al cierre gubernamental, ha puesto a todos sus meteorólogos y empleados del Centro Nacional de Huracanaes a monitorizar este fenómeno mientras la ONU y otras organizaciones internacionales se encuentran en máxima alerta ante la posible necesidad de movilizar grandes cantidades de ayuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo

Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo