Ha llegado el turno de los complementos

El minimalismo ha invadido las prendas de todas las colecciones otoño-invierno 2025/2026. Líneas rectas, patrones depurados, sobriedad en la elección de los colores... ... Un minimalismo que contrasta con la presencia e importancia de los complementos. Y para muestra lo acontecido en la Semana de la Moda de Copenhague con el casquete de crochet o de abalorios como gran triunfador entre las 'trendsetters'. En blanco, negro o marrón, es uno de los accesorios más 'cool' de la campaña.

Los pañuelos también volverán a tomar las calles y pasarelas, ahora reinterpretados por una nueva generación de diseñadores que combinan lo 'retro' con lo actual. Sobre la cabeza, cruzados al estilo pirata, enrollados alrededor de un recogido, en la muñeca, incluso de cinturón. En piezas florales y geométricas evocan frescura, libertad y sofisticación.

El choker, ese collar ceñido al cuello con herencia gótica y 'grunge', volverá con intenciones menos sombrías y barrocas. Se construirá de materiales nobles como las perlas o los cristales tallados.

Por su parte, los aros gigantes reclamarán su posición con contundencia en contraposición al minimalismo imperante. Estos se agrandarán hasta tamaños impensables y adquirirán volumen, relieves y detalles con acabados texturizados, incrustaciones de piedras y grabados.

Frente al barroquismo de todas estas propuestas, surgirá un claro contrapeso: el collar rígido y estructural. Una oda al minimalismo con un aire casi técnico que recordará más a una escultura que a una joya. Con sus líneas puras y formas cerradas, esta opción se convertirá en un trazo limpio que recorre el cuello sin distraerse. Funcional y polivalente; un «sí» rotundo a esta corriente.

Los brazaletes entrarán con fuerza en el imaginario otoñal sobre las mangas, en el antebrazo, incluso sobre guantes o capas. Este accesorio no puede ser más 'cool'. No importa si no tocan la piel porque lo que vale es que ocupen espacio y aporten la fluidez y simpleza necesaria de la ropa.

El calzado que lo rompe todo

Siguiendo por los pies, Nike pondrá de nuevo en boga las zapatillas 'Total 90'. Su característico cordón asimétrico y su inconfundible logo 90 recuerdan a un periodo concreto del universo futbolístico que viene para quedarse y marcar tendencia en el 'streetwear'. Una herencia estilística que obtiene la Generación Z y los Millennials, y que conecta el pasado con el presente.

¿Y qué diríais si Adidas hiciera una fusión de sus clásicas 'Samba' con las manoletinas? Nada es imposible en cuestión de moda. Por ello, la firma ha presentado las 'Samba Jane', reinventándose temporada tras temporada sin perder su esencia deportiva.