Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los complementos tomas fuerza frente al minimalismo imperante en las prendas. iG
Gipuzkoa de Moda

Ha llegado el turno de los complementos

Lo decorativo gana protagonismo como elemento de expresión y expansión, y las piezas no se limitan a brillar, sino a completar el 'visual' de los conjuntos

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El minimalismo ha invadido las prendas de todas las colecciones otoño-invierno 2025/2026. Líneas rectas, patrones depurados, sobriedad en la elección de los colores... ... Un minimalismo que contrasta con la presencia e importancia de los complementos. Y para muestra lo acontecido en la Semana de la Moda de Copenhague con el casquete de crochet o de abalorios como gran triunfador entre las 'trendsetters'. En blanco, negro o marrón, es uno de los accesorios más 'cool' de la campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ha llegado el turno de los complementos

Ha llegado el turno de los complementos