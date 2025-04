Las bermudas son tendencia... ¡Lúcelas durante esta primavera!

Yasmina Hernández Miércoles, 2 de abril 2025, 02:51 Comenta Compartir

Ya estamos en primavera y nos toca aparcar los abrigos y los jerseys de lana, sustituyéndolos por prendas más cortas y ligeras. Una de las piezas que encaja con esta necesidad es… ¡La bermuda! Una corriente que regresa durante esta primavera-verano en tonos y texturas inesperadas.

Para aquellos que pensaban que éstas simplemente pertenecerían a una moda pasajera… Error. Son protagonistas de los looks más casual en patrones anchos y equilibradas con salones o plataformas.

¿Te animas a salir de tu zona de 'confort'?

1. Bermuda vaquera

Este modelo de bermuda es un básico del armario. Es perfecta para el verano, ya sea en un look casual con playeras o para un estilismo más formal compuesto por sencillos zapatos de tacón. Estilosa y empoderada, ¿qué más se le puede pedir en un 'outfit'? Es importante subrayar que existe una subcategoría dentro de las bermudas 'denim': las vaqueras con «maxi tachuelas». Una pieza muy original y con la que llamarás la atención y marcarás tendencia.

Ampliar Bermudas vaqueras, un 'must' en tu armario Pinterest

2. Bermudas ultra sofisticadas

¿Y las bermudas con pinzas? ¿Un estilo casual y elegante en paralelo? Sin duda alguna. Con este modelo construirás un look muy elegante, atrevido y, sobre todo, cómodo y ligero. Se caracteriza por su corte por debajo de las rodillas y para este tipo de bermuda, un zapato tacón es ideal para rematar el conjunto.

Cabe destacar que esta 'combo' es genial para un look de oficina, para acudir a una cena e, incluso, para algún evento de etiqueta a juego con una 'blazer'.

Ampliar Bermudas elegantes y cómodas Mango

3. Bermudas cargo

Se trata de una prenda que puede darte mucho juego para el día a día, ya que es muy fácil de combinar, ya sea con una camiseta estampada de rayas, con un 'animal print', incluso con una básica en blanco o negro. Tú decides. Además, si consideras que la base del 'outfit' es básico y minimalista, ¡no te olvides de los accesorios! Añádele unas gafas, unas joyas y un bolso que destaque. Una vez que hayas conseguido el 'check' de todos estos puntos a tener en cuenta, estarás lista para salir y lucir radiante.

Ampliar Bermudas tipo cargo que llamarán la atención H&M

4. Bermudas de ante

Teniendo en cuenta el ante es tendencia, sobre todo en 'blazers' y faldas, tampoco faltará en el «formato» bermuda. Estas prendas con textura suave y agradable son ideales para el día a día. Además, pueden combinarse con las sandalias 'thong' de tacón generando un look sobresaliente. ¡Anímate y marca tendencia allá por donde vayas!

Ampliar Bermudas de ante perfectas para la primavera Pinterest

¿Cómo combinarlas? Consejo de experta

Para apostar por una prenda tan en boga, es imprescindible conocer sus particularidades. Así le sacaremos el máximo partido. De modo que, debes saber que se lleva: ancha, larga y de tiro alto. Además, con el corte por las rodillas (o algo más bajo, incluso), es recomendable hacer uso del tacón para estilizar tu pierna.

Por último, y teniendo en cuenta que este tipo de piezas son anchas per se, es aconsejable que la parte superior sea algo más ajustada para marcar la figura. Dicho esto, si deseas sumar una sudadera al estilismo en vez de un 'top' ajustado, no errarás en exceso. Todo depende de tu estilo. Sin normas y sin complejos. Únete a esta tendencia. 'Be cool, be chic'.

Temas

Primavera