Ha sido un encuentro, sobre todo, constructivo, como siempre lo es este 'Face to Face' que reúne a esos profesionales en los que recaen los Premios de la Moda promovidos por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Después de hora y media de confesiones, de emociones y de alguna que otra risa, ha quedado un mensaje positivo: «Siempre merece la pena». Y eso que el camino no siempre es sencillo.

En esta séptima edición, fueron tres los hombres que subieron al escenario para charlar, primero, con Laura Chamorro, directora del evento; y, después, integrar una mesa de diálogo titulada 'Bueno, bonito y sostenible. No barato'. Modesto Lomba ha sido premiado por su trayectoria al frente de Devota & Lomba; Lander Urquijo, por su artesanía y trabajo de autor; y Marcial Muñoz, de Noventa Grados, por dirigir la 'concept store' más destacada. Izaskun Gómez, directora de Comercio, felicitó en su presentación a los tres y prometió tomar buena nota de su vida profesional «para saber cómo llegar al éxito rotundo».

Rompió el hielo Lander Urquijo, recordando cómo llegó a la moda cuando él quería ser arquitecto. Trabajó como mozo en una tienda, se formó en la Escuela de Sastres de Madrid y un día se enamoró de un local vacío en Serrano. Hoy, «hacemos un producto con ADN propio, algo complicado en el sector. La gente cuando se pone una prenda nuestra se siente especial».

Modesto Lomba creó junto con el desaparecido Luis Devota la firma en 1986. Su primera vez en Cibeles, pasarela vinculada a la marca, fue un hito para Devota & Lomba, que vivió dos momentos muy complicados: el fallecimiento de Luis en 1993 y la crisis de 2009. «Uno aprende de los errores, no de los éxitos. Aquella crisis fue un máster en gestión de dificultades», analizaba Modesto.

«Yo no nací para ser empresario, lo hago por obligación. Pero no debemos lamentarnos, sino adaptarnos. Llegar y hacer ruido, que te aplaudan, es más o menos sencillo. Lo complicado es mantenerse con una línea y una dirección», dejó a modo de reflexión.

El 'torbellino' Marcial Muñoz subió al escenario para ponerlo patas arriba. Comenzó hace 35 años con una peluquería, pero pronto «sentí la necesidad de no solo dejaros guapas con el cabello, sino hacer un 'total look'».

Así llegó Noventa Grados hace 20 años, «un espacio que une peluquería, moda, calzado, joyería, arte… así se introdujo este concepto en Donostia. Lo hicimos desde la humildad de aprender». Ahora, ha abierto una segunda tienda en la calle más cara de San Sebastián. ¿Siente vértigo? «Tengo la suerte de no saber lo que es el miedo», respondía.

Después de sus entrevistas cara a cara con Laura Chamorro, llegó la mesa de diálogo. Se habló de moda sostenible, de grandes marcas en los centros de las ciudades, de redes sociales, de turismo y dieron consejos a esos emprendedores del mundo de la moda. «Tenemos que defender el tipo de negocio como nosotros lo creemos, no pensando en los demás», reflexionaba Muñoz. Lomba habló del papel del consumidor, para resaltar que «con la tarjeta de crédito podemos cambiar el mundo, no con banderitas en la muñeca. Con dónde ponemos la tarjeta de crédito estamos haciendo algo por nuestro entorno y país». Urquijo, por su parte, pidió una mayor comprensión de las marcas hacia los comercios: «Creo que deben ayudar más a pequeños negocios que compran y no saben lo que van a vender. Es mucho más arriesgada la parte del comercio que la de la marca».

Fueron varios los 'melones' que se abrieron en el encuentro y algunos no siempre encontraron el consenso entre los premiados. Todos ellos, eso sí, mostraron su reconocimiento hacia los otros profesionales reconocidos e hicieron, desde luego, un balance positivo del camino recorrido.