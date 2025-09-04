Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Giorgio Armani. Reuters

Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años

El diseñador, conocido como «Re Giorgio», deja un legado de elegancia y un imperio empresarial que mueve más de 2.300 millones de euros al año

C. P. S.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:28

El mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus grandes referentes. Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años, según ha informado este jueves el Grupo Armani en un comunicado en el que ha expresado su «infinito dolor» por la muerte de su creador y fuerza motriz.

Considerado el símbolo de la elegancia italiana contemporánea, Armani supo unir creatividad y visión empresarial, levantando una firma que genera más de 2.300 millones de euros anuales. Apodado 'Re Giorgio', supervisaba con meticulosidad cada detalle de sus colecciones y de la gestión de su compañía, desde la publicidad hasta la preparación de las modelos antes de desfilar.

En los últimos meses su estado de salud se había deteriorado, lo que le obligó a ausentarse por primera vez en su carrera de los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán el pasado junio.

La empresa ha confirmado que la capilla ardiente se instalará este sábado y domingo en Milán, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad familiar en una fecha aún por concretar.

Armani, que comenzó la carrera de Medicina con el objetivo de convertirse en cirujano, fundó la firma de moda de lujo en 1975 junto al arquitecto Sergio Galeotti, fallecido en 1985. En este tiempo, con Armani siempre al timón, la firma no ha dejado de crecer, hasta convertirse en el imperio que es hoy. Armani, que ha vestido a las estrellas de Hollywood dentro y fuera de la pantalla, cuenta con prácticamente todas las líneas de moda, desde la alta costura al prêt-à-porter; accesorios, perfumería o cosmética y tiendas en más de 80 países con una plantilla de cerca de 10.000 empleados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  7. 7 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  8. 8 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte
  9. 9 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  10. 10

    Cinco claros favoritos y seis aspirantes a las dos últimas plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años

Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años