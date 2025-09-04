Armani, un director de cine frustrado Richard Gere en 'American Gigolo' (1980) inauguró la fecunda relación entre Hollywood y un diseñador que modeló su mirada con las películas desde niño

Giorgio Armani siempre reconoció que era un director de cine frustrado. En el documental 'Made in Milan', dirigido en 1990 por su amigo Martin Scorsese, revela su pasión por el estilo que desprendían estrellas como Cary Grant, Gary Cooper y Montgomery Clift. El diseñador cuenta en el filme que con su ropa trataba de adaptarse a los cambios sociales: «Es como si yo estuviera en un set de rodaje; la vida es la película y mis prendas son el vestuario».

El cine era «el único entretenimiento» que disfrutaban los niños italianos de entreguerras. «Ahora me doy cuenta de que las películas fueron mi primer amor verdadero», confesaba a Scorsese. Armani siempre tuvo claro que una película ayudó más que cualquier otra cosa a ponerle en el mapa. En 1980, Richard Gere encarnó en 'American Gigoló', de Paul Schrader, a uno de los primeros hombres que, en la ficción, disfrutaban preparando su 'outfit'. El actor, en el cénit de su belleza, salía de la ducha y disponía sobre la cama chaquetas y pantalones que revolucionaron la moda. Prendas cómodas, sin rellenos ni forros, confeccionadas con tejidos ligeros como el lino y en colores claros.

Dos años después de 'American Gigolo', Armani fue portada de la revista 'Time'. El primer diseñador que entendió que proporcionar ropa gratis a las estrellas en la alfombra roja era la mejor publicidad tuvo mucho que ver con el éxito de 'Corrupción en Miami'. Las cinco temporadas de la serie de Michael Mann (1984-1990) contribuyeron a popularizar las camisetas de colores pastel con americana y los mocasines sin calcetines.

La lista de largometrajes en los que Armani firmó parte del vestuario supera los dos centenares de títulos. Brian de Palma le pidió en 1987 que aligerara los abrigos y trajes masculinos de 'Los intocables de Eliot Ness'. El diseñador solo tuvo que echar mano de su memoria de infancia, con aquellas imágenes de las películas de los años 30 y 40 y sus héroes estilizados. Los trajes de Bruce Wayne (Christian Bale) en 'El caballero oscuro', el esmoquin blanco del teniente Aldo Raine (Brad Pitt) en 'Malditos bastardos' y las rayas diplomáticas del agente de bolsa de 'El lobo de Wall Street' encarnado por Leonardo DiCaprio eran de Armani.

La muerte del genio ha llegado durante la celebración del Festival de Venecia, cuyas estrellas han recurrido a sus diseños en las últimas décadas. El pasado 30 de agosto se presentaba en el marco del certamen Armani/Archivio, una plataforma digital que reúne miles de looks originales para compartir el patrimonio histórico de la Maison. Entre ellos, la chaqueta masculina con la que Diane Keaton recogió en 1978 su Oscar por 'AnnieHall'. Armani había quedado prendido del look de la actriz en la película de Woody Allen y le pidió que fuera a la gala como si siguiera metida en el personaje. No solo rompió las barreras de género, sino que vinculó de manera revolucionaria el personaje y la persona.