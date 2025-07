Nerea Garmendia: «Soy la Demi Moore euskalduna. Me he enamorado de un 'Bollycao'»

Laura Chamorro San Sebastián Jueves, 24 de julio 2025, 00:13 Comenta Compartir

Luchadora, autónoma, trabajadora, extremádamente simpática y cercana. Nerea Garmendia (Donostia, 1979) vive uno de los momentos más dulces de su carrera profesional y vida personal. La vuelta a 'Vaya semanita', el proyecto laboral «de su vida», ha coincidido con la consecución de un sueño anhelado y peleado durante cuatro años: la maternidad.

– Que me hagas trasladarme a Cambrils (Cataluña) para poder charlar contigo…

– Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña (se ríe). Fuera bromas. Estoy encantada. Hasta final de año no creo que vuelva a Euskadi y charlar en este lugar para mí es 'casa' porque me recuerda a mis veranos en familia.

– ¿Qué tal te encuentras tras tu reciente maternidad? Unax está precioso…

– Es un morrosco de tres meses. Estamos muy felices con el niño, pero no todo es bonito y hemos tenido que superar una etapa de adaptación compleja. Ahora estamos viviendo nuestras primeras vacaciones con el bebé, con la Campermendia, alojados en un camping como el Sanguli de Salou que tantos recuerdos me genera... La experiencia está siendo súper enriquecedora.

– ¿Duerme bien?

– Mi chico y yo competimos para ver con quién de los dos duerme más horas. Con eso te lo digo todo.

– Por cierto, cuéntame cómo fue el flechazo entre tu chico, Luis, y tú…

– Nos conocimos de la forma más singular tras el confinamiento de 2020. Fue en Valencia, en pleno mes de agosto. Llevaba cinco meses soltera, paseaba por la ciudad junto una amiga intentando ligar con unos chavalillos de 25 años... Y al intentar huir de la situación, nos cruzamos con Luis y un amigo suyo, me acerqué y le dije que se hiciera pasar por mi amigo.

– Le abordaste por la calle…

– Literalmente. Él se quedó ojiplático, pero no le quedó más remedio que seguirme el rollo. Y hasta hoy.

– Empezasteis a salir y comenzasteis un duro camino... Sin duda alguna, eres uno de los pocos personajes públicos que ha hablado abiertamente sobre el proceso de congelación de óvulos y fecundación in vitro.

– Yo congelé mis óvulos con 36 y 37 años. Lo hice porque no deseaba ser madre en aquel momento, con aquella pareja, en aquel contexto, pero no quería que el paso del tiempo decidiera por mí.

– Una decisión inteligente para muchos; no tanto para otros…

– Yo los dejé vitrificados y años después, con Luis, todo fluyó.

– ¿Qué pasó?

– Al mes de conocernos me dijo que quería ser padre conmigo. Y lo mismo me sucedió a mí. Lo tuve clarísimo.

– Tardasteis cuatro años en quedaros embarazados…

– Desde mis 41 hasta los 45 años de ahora. No es que yo haya querido ser madre a los 45, es que he conseguido serlo a esa edad. Ese sería el titular correcto.

– Un matiz importante…

– Mis óvulos son como los de Walt Disney, ¿sabes? Tienen 36 y 37 años, pero han viajado en el tiempo. Como los de Luisito (se ríe).

– Él es más joven que tú…

– ¡Sí! Soy la Demi Moore euskalduna. Y respecto a esto te voy a decir una cosa: cuando un hombre está con una mujer más joven es un campeón, pero al revés te siguen juzgando.

– Si estás estupenda, ¿cuál es tu secreto?

– ¡Estoy feliz! Esa es la pócima secreta. Repito: la pandemia para mí fue un antes y un después.

– Vuelves continuamente a ella, pero fue una época especialmente difícil para ti, Nerea…

– Muy dura. Con una ruptura tras descubrir las infidelidades de mi anterior pareja, sin trabajo por razones obvias, con hipotecas a las que hacer frente… Terrible, pero salí muy reforzada en todos los aspectos y me demostré que debía convertirme en una mujer independiente hecha a sí misma.

– Con tus espectáculos de comedia dependiendo de ti y con la vuelta a 'Vaya semanita'…

– Este último fue, es y será el proyecto de mi vida. Por encima de todo, y al margen de que me proyectara más o menos, me enseñó a utilizar la risa como herramienta para afrontar los momentos más duros de mi vida.

– ¿Cuándo vas a volver a las grabaciones?

– En diciembre, aunque estoy pendiente de otro gran proyecto a nivel estatal del que no puedo hablar... Sería precioso que viera la luz.

– ¿Cuál ha sido el peor momento de tu trepidante vida?

– He pasado momentos duros, pero actualmente estoy en un momento familiar que me está costando darle la vuelta.

– La vida es aceptación.

– No todo puede ser como una quiere, no todo depende de una, no todo se puede controlar (se emociona). Solo queda aceptar.

– ¿Y el mejor, al margen de tu maternidad?

– El año 2020. Un punto de reflexión y un punto de inflexión en el que hubo un gran crecimiento personal. Hice limpieza, empleé esos tres meses para curarme, salí a la calle, empecé a vivir, a estar conmigo misma, a ser yo en cada momento. Aterrizó Luis, llegó la maternidad, surgieron proyectos laborales maravillosos… y aunque la vida no es sencilla, encontré la calma.

– Los 40 te sentaron bien…

– Y tanto… Desde hace un lustro soy Nerea Garmendia al 100%.

