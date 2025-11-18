La perfumería 'low cost' que aterriza en el centro de San Sebastián con fragancias por 20 euros

M. S. Martes, 18 de noviembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

La perfumería Tertia Sensu (tercer sentido en latín) ha aterrizado recientemente en el centro de San Sebastián. La cadena de perfumes andaluza 'low cost' ha abierto la que será su undécima tienda en la calle Txurruka 2 de la capital guipuzcoana, muy cerca de la Plaza Gipuzkoa.

Y es que todo aquel que pase por delante podría creer que se trata de una tienda de lujo, debido a su sofisticada decoración y atención personalizada, pero en el interior los precios de sus fragancias de 100 ml rondan de los 21 a los 29,90 euros.

Los precios tan accesibles de esta cadena, que abrió hace más de diez años en Granada, se deben a que sus perfumes son de línea blanca, ofreciendo fragancias similares a las de las marcas de lujo a precios accesibles.

Tertia Sensu, la perfumería 'low cost' en el centro de San Sebastián

La tienda, que abrió a principios de noviembre en San Sebastián, cuenta con más de 300 fragancias disponibles también en sus diez tiendas físicas dos de ellas en Granada, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Córdoba, Linares y Valladolid.

Solo hace falta preguntar por una fragancia de cualquier marca y sus empleados proporcionarán una bastante parecida. Además cuenta con velas y ambientadores y venta online en toda la península, Europa y el extranjero.