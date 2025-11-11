La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián

M. S. Martes, 11 de noviembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La tienda de moda y complementos, Parfois, ha abierto su segunda tienda en el centro de San Sebastián. El local abrió el pasado viernes 7 de noviembre, en pleno centro de la capital guipuzcoana, en la calle Loiola 21, junto a la catedral del Buen Pastor.

El nuevo local de la firma de moda portuguesa se encuentra en plena calle Loiola, en donde se encontraba la antigua tienda de moda, Latino, que bajó la persiana el pasado mes de marzo. Un lugar que se encuentra a la salida de la entrada subterránea del futuro Topo y a muy pocos metros de otro de sus locales en la calle San Marcial.

Sin embargo, la nueva tienda es mucho más amplia, ya que cuenta con una amplia sección de prendas de ropa, así como de zapatos, carteras, bolsos y bufandas. Aunque también comercializa su típica bisutería, relojes y demás artículos de moda.

La cuarta tienda de Parfois en Gipuzkoa

Y es que Parfois es una marca más que conocida dentro del sector textil. Esta firma de moda y accesorios, de origen portugués fue creada en 1994 por Manuela Medeiros. En concreto, nació en la ciudad de Oporto «con el objetivo de hacer que los accesorios de alta calidad fueran accesibles para todas las mujeres».

Su expansión comenzó en el año 2002 con la apertura de tiendas en España y en la actualidad cuenta con tiendas en más de 70 países. El comercio de la calle Loiola se convierte así en el tercer local de San Sebastián de la firma y el cuarto en Gipuzkoa, contando con la tienda en el centro comercial Garbera y la del paseo Colón en Irun.