Pepe Jeans cierra en Urbil IG
Gipuzkoa de Moda

Nuevo cierre de una tienda de ropa en el centro comercial Urbil

La firma Pepe Jeans anuncia el fin de su actividad con el fin de reestructurar su red de tiendas

Y. H.

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:33

Un nuevo cierre se suma en el centro comercial Urbil, esta vez se trata el de la tienda de la firma Pepe Jeans, que se caracteriza por su ropa vaquera para hombre y mujer. Aunque ofrecen ropa variada, su mayor sello de identidad son los 'jeans' de calidad, con sus diferentes cortes y estilos.

Asimismo la compañía ha anunciado que continuará ofreciendo sus servicios en la tienda del centro de Donostia, reafirmando así el compromiso con los clientes de la ciudad. Con esta decisión, garantizan la continuidad del servicio y la posibilidad de seguir disfrutando de este punto de venta físico.

Estilo urbano

Su estilo londinense, que mantiene la esencia de Portobello Road donde nació la marca, sigue las tendencias actuales pensadas para un público joven que buscan un look urbano y más contemporáneo. Además de vaqueros ofrecen una amplia gama de productos así como camisetas, chaquetas, vestidos, calzados y otro tipo de accesorios.

Mediante su página web, con envíos gratuitos con pedidos superiores a 50 euros, se puede acceder a los productos de la nueva colección y sobre todo, a las exclusivas ofertas con un -50% y -20% de descuento.

Nuevo rumbo de Pepe Jeans

La firma textil tiene un nuevo objetivo: duplicar su facturación en los próximos años con un nuevo público y tiendas. Además pretenden diversificar su catálogo impulsando nuevas líneas como en perfumes y calzado que refuercen su identidad de marca y aumenten su presencia en sectores con gran proyección.

Por otro lado, buscan consolidarse en mercados europeos más competitivos, al tiempo que refuerzan su presencia internacionalmente, con el fin de afianzar su carácter global y posicionarse como un referente de la moda contemporánea.

