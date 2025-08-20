La tienda de moda que baja la persiana en el centro comercial Niessen de Errenteria

M. S. Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

Un nuevo cierre se ha producido en el centro comercial Niessen de Errenteria, se trata de la tienda de calzado, prendas de vestir y accesorios con diseños urbanos de moda joven para hombre y mujer, Inside, que ha bajado la persiana de forma definitiva al encontrarse en preconcurso de acreedores.

Este nuevo cierre se suma al producido el pasado mes de febrero en el centro comercial Garbera de San Sebastián, debido a que la empresa murciana 'Liwe Española', responsable de las tiendas de ropa Inside, no ha logrado remontar sus resultados y disparó sus pérdidas hasta los 24,7 millones de euros en 2024.

La primera tienda Inside abrió sus puertas en Barcelona en el año 2004 y hasta hace poco contaba con una red de más de 400 tiendas propias en países como España, Italia y Portugal. La página web de la marca de ropa juvenil también especifica que la tienda se encuentra cerrada. Aunque las tiendas ubicadas en el centro comercial Urbil, Tolosa y Mondragón, según la página web de la cadena, siguen abiertas al público.

El cierre de 34 tiendas de Inside en 2024

Y es que ya en marzo de 2025 la principal acreedora de la empresa murciana ya reclamó a los máximos accionistas que se desprendiesen de aproximadamente un 30% de los 337 establecimientos abiertos lo que supondría la desaparición de un centenar de locales.

Liwe, la dueña de la marca de ropa que se especializa en moda juvenil y 'street style', en 2024 ya cerró 34 tiendas y este año ha anunciado un nuevo plan estratégico y el nombramiento de una nueva directora de producción para presentar nuevas líneas de moda y complementos.