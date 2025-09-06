Estética y funcionalidad en los pies

En el vibrante mundo de la moda, donde las tendencias van y vienen, hay colaboraciones que destacan por su capacidad de fusionar tradición e innovación ... y trasladar la imagen de la marca a la semejanza. Este otoño-invierno, Hispanitas presenta su última colección con una embajadora admirable, Laura Ponte, una exquisita muestra de elegancia y sofisticación, fiel al estilo de la firma alicantina.

Su elegancia intelectual, su aura enigmática y esa capacidad de convertir la sobriedad en vanguardia la han consolidado como un referente indiscutible en el universo de la moda española.

La nueva colección de la marca alicantina, que vive un momento más que dulce, es un homenaje al 'savoir-faire' mediterráneo y a la artesanía 'made in Spain'. Hispanitas propone desde bailarinas románticas hasta botines de líneas arquitectónicas, mocasines con guiños contemporáneos y 'sneakers' sofisticadas que redefinen la comodidad sin renunciar al estilo. Cada diseño se convierte en un manifiesto silencioso: la moda puede ser funcional y, al mismo tiempo, profundamente estética.

La histórica firma aboga por una mujer que se viste de manera consciente, que elige la calidad por encima de lo efímero y que convierte el acto de calzarse en un gesto de carácter. Su serenidad y magnetismo son la representación ideal de lo que Hispanitas quiere contar durante este otoño-invierno.

La paleta cromática de la colección oscila entre tonos tierra sofisticados y metálicos urbanos que iluminan cualquier estilismo. El cuero y los tejidos naturales refuerzan el compromiso de la firma con la excelencia de un producto sostenible. Porque, como sus creadores defienden: «no se trata solo de seguir tendencias, sino de proyectar una identidad propia y vivir la moda desde la autenticidad».

Un legado indestructible

Con un meticuloso cuidado por los detalles y una innegable influencia de la artesanía, la marca ha creado piezas que son tanto una declaración de estilo como un homenaje a la calidad y a la comodidad 'made in Spain'.