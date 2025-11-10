Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El éxito del pop-up de Vitoria Sibari Republic
Gipuzkoa de Moda

Ciencia y belleza 'made in Euskadi': Sibari Republic abre este jueves un pop-up en Donostia

La firma vasca de cosmética científica abrirá su tienda efímera el 13 de noviembre con descuentos exclusivos y nuevos lanzamientos para 2026

Yasmina Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

Tras el éxito de su 'Serum Origin' que enamoró al público vasco, Sibari Republic vuelve a casa para seguir revolucionando la belleza desde el corazón de Euskadi. La primera tienda pop-up abrió sus puertas el 6 de noviembre en Vitoria, con una acogida excepcional para aquellos amantes de la cosmética.

Ahora llega el turno de Donostia, donde se inaugurará una tienda pop-up el 13 de noviembre en la calle Loyola 7, ofreciendo los mayores descuentos del año y la oportunidad de conocer en primicia las novedades que definirán el futuro de la marca.

En 2026 la firma presentará un nuevo concepto de cuidado de la piel rediseñando su imagen y fórmulas de última generación de la marca. De modo que, esta tienda se convertirá en un espacio donde el público vasco podrá conocer de cerca la nueva filosofía que distingue a la firma y sus nuevos lanzamientos, en el 'skin tester bar' instalado en cada una de las tiendas efímeras. Sin duda, una experiencia única que une ciencia, belleza, y las novedades que definirán el futuro de la cosmética vasca.

El nuevo 'Serum Origin'

Este emblemático producto regresa renovado y más innovador que nunca. Tras dos años de investigación, la marca vasca de alta cosmética científica centrada en el cuidado facial antiedad, presenta una fórmula mejorada que combina tres tipos de ácido hialurónico logrando resultados visibles en la mitad de tiempo. Además, su nuevo envase inteligente garantiza la dosis perfecta en cada aplicación, evitando el desperdicio y manteniendo la máxima pureza del producto.

'Serum Origin'
'Serum Origin' Sibari Republic

Cabe destacar que durante la campaña de noviembre estará disponible con un 30% de descuento hasta Black Friday o fin de existencias. Asimismo, toda la gama reafirmante, solar antiedad y la línea para imperfecciones contará con descuentos de hasta el 50%, convirtiendo esta edición en la oportunidad perfecta para redescubrir la belleza con sello vasco, ¿te lo vas a perder?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ciencia y belleza 'made in Euskadi': Sibari Republic abre este jueves un pop-up en Donostia

Ciencia y belleza &#039;made in Euskadi&#039;: Sibari Republic abre este jueves un pop-up en Donostia