Ciencia y belleza 'made in Euskadi': Sibari Republic abre este jueves un pop-up en Donostia

Lunes, 10 de noviembre 2025

Tras el éxito de su 'Serum Origin' que enamoró al público vasco, Sibari Republic vuelve a casa para seguir revolucionando la belleza desde el corazón de Euskadi. La primera tienda pop-up abrió sus puertas el 6 de noviembre en Vitoria, con una acogida excepcional para aquellos amantes de la cosmética.

Ahora llega el turno de Donostia, donde se inaugurará una tienda pop-up el 13 de noviembre en la calle Loyola 7, ofreciendo los mayores descuentos del año y la oportunidad de conocer en primicia las novedades que definirán el futuro de la marca.

En 2026 la firma presentará un nuevo concepto de cuidado de la piel rediseñando su imagen y fórmulas de última generación de la marca. De modo que, esta tienda se convertirá en un espacio donde el público vasco podrá conocer de cerca la nueva filosofía que distingue a la firma y sus nuevos lanzamientos, en el 'skin tester bar' instalado en cada una de las tiendas efímeras. Sin duda, una experiencia única que une ciencia, belleza, y las novedades que definirán el futuro de la cosmética vasca.

El nuevo 'Serum Origin'

Este emblemático producto regresa renovado y más innovador que nunca. Tras dos años de investigación, la marca vasca de alta cosmética científica centrada en el cuidado facial antiedad, presenta una fórmula mejorada que combina tres tipos de ácido hialurónico logrando resultados visibles en la mitad de tiempo. Además, su nuevo envase inteligente garantiza la dosis perfecta en cada aplicación, evitando el desperdicio y manteniendo la máxima pureza del producto.

'Serum Origin' Sibari Republic

Cabe destacar que durante la campaña de noviembre estará disponible con un 30% de descuento hasta Black Friday o fin de existencias. Asimismo, toda la gama reafirmante, solar antiedad y la línea para imperfecciones contará con descuentos de hasta el 50%, convirtiendo esta edición en la oportunidad perfecta para redescubrir la belleza con sello vasco, ¿te lo vas a perder?

