La nueva 'boutique' que llega al centro de San Sebastián La firma asturiana de ropa y accesorios, 'N20 Boutique', ocupará el local de 'Ansola & De Oliveira'

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07 | Actualizado 13:13h.

Una nueva 'boutique' llegará al centro de San Sebastián. Se trata de la firma asturiana de ropa y accesorios, 'N20 Boutique', que ocupará el local de 'Ansola & De Oliveira', la tienda de moda donostiarra con más de 35 años de trayectoria.

Y es que tras haber anunciado su cierre y haber llevado a cabo una liquidación total de sus prendas, 'Ansola & De Oliveira', y en concreto, el local que ocupaba la firma, ubicado en el número 6 de la calle San Martín, ha aparecido con un cartel en su escaparate comunicando la nueva apertura.

En el cartel se descubre que la firma sucesora que ocupará el local esquinero con encanto parisino será la marca 'N20 Boutique', una tienda de ropa y accesorios exclusivos originaria de Asturias.

Tiendas en Gijón, Oviedo, Valladolid y San Sebastián

Y es que este será el cuarto local 'N20 Boutique', ya que la firma también posee varias tiendas similares en Gijón, Oviedo y Valladolid, en donde ofrecen «una selección cuidadosamente curada de prendas de moda, desde lo más casual hasta lo más elegante, siempre con un toque único que destaca el estilo personal de las clientas», según describen.

Además de contar con una «gran variedad de accesorios modernos y sofisticados que complementan cualquier 'look'», detalla la tienda, de la que, de momento, no se sabe la fecha exacta de apertura.