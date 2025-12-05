Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por qué lavar tu cara en exceso puede ser perjudicial IG
Gipuzkoa de Moda

Por qué lavar tu cara demasiado puede dañar tu piel

Conoce cómo la sobrelimpieza afecta a tu rostro

Y. H.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:07

Comenta

¿Te lavas la cara en más de dos ocasiones durante el día? Sí es así, te recomendamos leer esto antes de continuar: podría estar afectando al equilibrio natural de tu piel sin darte cuenta. Mantener una buena rutina de limpieza es imprescindible, pero es importante tener en cuenta que excederse puede traer problemas. Te los contamos:

1. Barrera protectora de la piel

Al lavar tu cara constantemente se eliminan lípidos esenciales que mantienen la piel equilibrada y protegida. Asimismo, se puede desestabilizar el pH, afectando a la textura y al brillo natural de la piel, haciendo por tanto, que ésta pierda vitalidad y se vea apagada.

2. Sequedad y tirantez

Más de dos lavados al día hacen que se arrastre la humedad natural de la piel, dejándola desprotegida ante los agentes externos (contaminación, cambios de temperatura) que causan daños cutáneos. De modo que, es importante tener presente que: mantener un equilibrio en la limpieza es clave para que la piel conserve su función protectora y luzca saludable.

3. Irritación

La piel puede enrojecerse e inflamarse con facilidad, experimentando un aumento de sensibilidad, volviéndose más frágil. Por ello, puede reaccionar negativamente frente a productos que antes no causaban ningún problema. Este es otro de los factores que puede causar el lavado frecuente.

4. Empeora problemas cutáneos

¿Padeces de dermatitis, piel rosácea o acné? Con limpiezas excesivas o bruscas, estos problemas cutáneos podrían verse agravados. Por ello, te recomendamos que hagas uso de limpiadores adaptados a cada tipo de piel, siguiendo las pautas de lavado que aparecen en su etiqueta o que te haya recomendado un especialista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  4. 4

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  5. 5

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  6. 6 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 La versión de Juan Carlos I sobre el incidente de la familia real en Palma de Mallorca: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros»
  9. 9

    Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas
  10. 10 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Por qué lavar tu cara demasiado puede dañar tu piel

Por qué lavar tu cara demasiado puede dañar tu piel