Bruma facial: hidratación y frescura en un solo 'spray'

Yasmina Hernández Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Seguramente hayamos escuchado en más de una ocasión los beneficios de la bruma facial para el rostro, un producto que se ha vuelto cada vez más popular en las rutinas de 'skincare'. Aunque a simple vista pueda parecer solo un 'spray' refrescante, su utilidad va más allá.

Está destinado para el cuidado de la piel, con diferentes propósitos en función de los ingredientes que contenga. ¿Te gustaría descubrir cuáles? Quédate y te los contamos.

1. Hidratación

Ayuda a aportar a la piel los nutrientes y antioxidantes que ésta necesita. Por tanto, es ideal para pieles más secas o deshidratadas. Algunas de ellas incluyen vitaminas o minerales que ayudan a proteger la piel del daño ambiental.

Además, existen algunas con protección solar, éstas son perfectas para aplicarlas al salir de casa o para llevarlas en el bolso y utilizarlas en cualquier momento. Sin duda, se convertirá en tu producto favorito.

2. Refresca y calma

Puede hacerse uso de este producto en varias ocasiones durante el día para obtener un efecto refrescante. Algunas de las brumas se caracterizan por ser calmantes, gracias a sus ingredientes como: el aloe vera o agua de rosas, que ayudan a reducir la irritación e incluso el enrojecimiento.

Consejo de experta: agita el producto, sostén el pulverizador a unos 20-30 centímetros de tu rostro, cierra los ojos y la boca. Una vez has realizado estos pasos, comienza a pulverizar en formato 'X' o 'T' (para una aplicación uniforme). Finalmente, deja que se absorba y no frotes, ¡la bruma hace su magia en cuestión de segundos!

3. Prepara la piel

¿Sientes que tu piel se ve seca después de maquillarte? Eso es porque no has realizado una preparación correcta de la piel, antes de aplicar los productos. Para ello te recomendamos que hagas uso de la bruma, porque además de hidratar tu piel fácil y rápidamente, ayuda a que los productos de maquillaje se integren mejor en la piel sin que se vea apagada.

4. Fija maquillaje

Así como para preparar la piel, también sirve para darle el toque final en tu maquillaje, con un 'flis', estará sellado, lo que hará que dure más tiempo y se vea más natural y luminoso. El resultado que todas anhelamos. ¿Te animas a integrarlo en tu rutina de maquillaje?