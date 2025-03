Alimentos clave para una piel libre de acné

Y. H. Martes, 4 de marzo 2025, 06:50 Comenta Compartir

Generalmente no somos conscientes de que la alimentación afecta, en mayor o menor medida, a la salud de nuestra piel. De ahí la expresión «somos lo que comemos». Por lo tanto, es vital que nuestra dieta sea equilibrada y de calidad, para así evitar procesos como el acné, tanto en nuestro rostro como en nuestro cuerpo.

Es importante subrayar que no existe una dieta milagrosa contra el acné, pero un cambio de hábitos mejora sustancialmente el funcionamiento del organismo, reduciendo visiblemente la cantidad de granos y obteniendo resultados visibles en 4 y 8 semanas.

Es obvio que los procesos hormonales, el estrés, el sueño y la contaminación son factores que afectan directamente e inevitablemente a la aparición de irregularidades en la piel. El consumo de grasas saturadas, alimentos procesados y azúcares refinados también son los causantes directos del desequilibrio. Dicho lo cual, si quieres evitar acné indeseado en la piel, incluye en tu dieta diaria los alimentos presentados a continuación:

1. Frutas y verduras

Cuántas veces habremos escuchado la cantidad de beneficios que nos ofrecen las frutas y verduras. Ambas son ricas en vitaminas, nutrientes, fibra y antioxidantes. La vitamina A que contienen regula la producción de grasa en la piel y previene la obstrucción de los poros. La vitamina C, que se encuentra mayormente en los cítricos, estimula la producción del colágeno ayudando a reparar la piel así como a reducir las marcas del acné. Además, ayuda a reducir la inflamación y las rojeces causadas por el propio acné.

De modo que, una ingesta equilibrada de estos alimentos mejora la elasticidad de la piel, la hidrata y previene el acné.

2. Omega-3

Se trata de ácidos grasos que deben ser incluidos en la dieta, ya que son ideales para pieles acneicas. Además, protegen la piel y ayudan a tener una buena cicatrización. Los pescados grasos como las sardinas o el arenque entre muchos otros (recomendable consumirlos 2 veces a la semana) contienen omega-3, al igual que las semillas de lino, ideales para ensaladas o yogures, o el aceite de oliva.

3. Especias

Las especias son perfectas para emplearlas en cualquier alimento, poseen propiedades antiinflamatorias y reducen la aparición de granos. ¡Incluye cúrcuma, pimentón, canela, comino y jengibre en tu dieta! Tu piel lo agradecerá.

Consejo de experta: Hidratarse muy bien y consumir 1,5 litros de agua al día es primordial. Con ello, todo son ventajas. Elimina toxinas y mejora el funcionamiento del hígado y los riñones. Además, si le añades zumo de limón al agua para tomar el ayunas, este se convertirá en la bebida milagrosa que te ayudará a equilibrar los niveles de PH del cuerpo.

Y entonces... ¿Qué alimentos deberíamos eliminar de nuestra dieta para no provocar brotes de acné? Lee con atención y descúbrelos:

Ampliar Cuida tu dieta. Ésta te lo agradecerá Pinterest

A. Alimentos procesados

Por lo general tienen una ingente cantidad de aditivos y colorantes muy poco saludables que contribuyen a la aparición de granos indeseados e incluso a una subida de peso. Ante tantas sustancias, el cuerpo no sabe cómo digerirlas y esto puede generar como resultado la aparición de acné.

Reduce tu consumo de alimentos procesados durante un mes y verás los cambios que experimentará tu piel.

B. Azúcares refinados

En este apartado podemos encontrar el chocolate, los dulces, los refrescos, incluso los platos precocinados. Esto puede generar inflamaciones y alterar las hormonas. Cabe destacar que los alimentos donde abunda el gluten elaborados con harina de trigo, así como el pan, la pizza o la bollería, suelen destacar por ser ricos en azúcares refinados. De modo que, es imprescindible que se consuman de vez en cuando sin abusar de ellos.

C. Productos lácteos de origen animal

Es innegable que este tipo de productos son ricos en calcio y ayudan a fortalecer los huesos. ¿Dónde los encontramos? En yogures, quesos, tartas... No obstante, también pueden provocar problemas hormonales, intestinales, incluso problemas cutáneos. Es recomendable no abusar de estos o variar el origen del producto lácteo. Asimismo, hoy en día existen bebidas vegetales bajas en grasas saturadas que ayudan a reducir el colesterol. Son absolutamente ligeras y fáciles de procesar. Recomendación de experta: Observar que no contengan azúcar añadido en su composición.

Por último, si consideras que llevas una dieta equilibrada en tu día a día y no abusas de alimentos procesados, dulces o productos lácteos de origen animal y aún así el acné se sigue agravando, es imprescindible que acudas a un especialista.