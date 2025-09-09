Las viviendas de nueva planta previstas en Gipuzkoa caen un 61% en el primer semestre

Gipuzkoa es el territorio vasco que peor parado sale, con diferencia, en la foto fija que muestran las estadísticas sobre edificación y vivienda (Edyvi) que ... el Observatorio Vasco de Vivienda elabora trimestralmente. En el último informe publicado ayer, correspondiente al primer semestre del año, se aprecia una importante caída en el número de viviendas previstas en Gipuzkoa, que sufre una bajada del 45% respecto al mismo semestre del año anterior. Lo que se traduce en 795 viviendas menos: si en el primer semestre de 2024 estaban previstas 1.744 viviendas a partir de las licencias de obra mayor concedidas, en los seis primeros meses de este año la cifra se ha reducido a 949. El desplome es aún más acusado en las viviendas de nueva planta previstas en Gipuzkoa, ya que alcanza el 61%, al pasar de las 1.305 de 2024 a apenas 509 en 2025.

Las cifras guipuzcoanas son peores si se comparan con las de los otros dos territorios históricos: Bizkaia registra una subida del 24% en las casas previstas y en Araba caen, pero solo un 11%.

El desplome global de Gipuzkoa se explica casi en su totalidad por la caída en las licencias para viviendas de nueva planta, que bajan en 796 (lo que se corresponde casi al dedillo con la caída total de 795 viviendas). Las licencias de rehabilitación, sin embargo, se mantienen en 440, una más que en el primer semestre de 2024.

Y eso que las cifras del segundo trimestre del año han sido mejores que las del primero, con una subida del 30% en obra nueva y de un 55% en rehabilitación.