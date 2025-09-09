Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificios en construcción en el barrio zarauztarra de Salberdin. IREKIA

Las viviendas de nueva planta previstas en Gipuzkoa caen un 61% en el primer semestre

Las licencias de obra mayor concedidas muestran un desplome desde los 1.305 pisos de 2024 a apenas 509 en los primeros seis meses de este año

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Gipuzkoa es el territorio vasco que peor parado sale, con diferencia, en la foto fija que muestran las estadísticas sobre edificación y vivienda (Edyvi) que ... el Observatorio Vasco de Vivienda elabora trimestralmente. En el último informe publicado ayer, correspondiente al primer semestre del año, se aprecia una importante caída en el número de viviendas previstas en Gipuzkoa, que sufre una bajada del 45% respecto al mismo semestre del año anterior. Lo que se traduce en 795 viviendas menos: si en el primer semestre de 2024 estaban previstas 1.744 viviendas a partir de las licencias de obra mayor concedidas, en los seis primeros meses de este año la cifra se ha reducido a 949. El desplome es aún más acusado en las viviendas de nueva planta previstas en Gipuzkoa, ya que alcanza el 61%, al pasar de las 1.305 de 2024 a apenas 509 en 2025.

