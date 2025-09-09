Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, en el centro, visitó ayer una promoción de VPO en Zarautz. IREKIA

El índice de precios para topar alquileres en Gipuzkoa se publicará a final de mes

El secretario de Estado de Vivienda traslada al consejero Itxaso en Zarautz que el trabajo está cerca de completarse para que el índice entre en vigor en unas semanas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La entrada en vigor del índice de precios de referencia que permitirá topar los nuevos alquileres en las zonas tensionadas de Gipuzkoa está a pocas ... semanas de ser una realidad. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, trasladó ayer en Zarautz al consejero del ramo, Denis Itxaso, que «a final de este mes de septiembre el índice puede estar publicado y puede entrar en vigor». Añadió que, como mucho, su aplicación se retrasaría «a primeros de octubre», pero en cualquier caso la demora sería cuestión de días. «El trabajo que se ha hecho con las instituciones vascas y guipuzcoanas ha sido óptimo para poder publicar el índice y me informan de que no hay ninguna dificultad» para que esta herramienta pueda incorporar los datos de Gipuzkoa, destacó Lucas en una visita a las obras de 91 VPO que el Gobierno Vasco está construyendo en el barrio zarauztarra de Salberdin.

