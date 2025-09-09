El índice de precios para topar alquileres en Gipuzkoa se publicará a final de mes

La entrada en vigor del índice de precios de referencia que permitirá topar los nuevos alquileres en las zonas tensionadas de Gipuzkoa está a pocas ... semanas de ser una realidad. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, trasladó ayer en Zarautz al consejero del ramo, Denis Itxaso, que «a final de este mes de septiembre el índice puede estar publicado y puede entrar en vigor». Añadió que, como mucho, su aplicación se retrasaría «a primeros de octubre», pero en cualquier caso la demora sería cuestión de días. «El trabajo que se ha hecho con las instituciones vascas y guipuzcoanas ha sido óptimo para poder publicar el índice y me informan de que no hay ninguna dificultad» para que esta herramienta pueda incorporar los datos de Gipuzkoa, destacó Lucas en una visita a las obras de 91 VPO que el Gobierno Vasco está construyendo en el barrio zarauztarra de Salberdin.

Cuando el Gobierno central termine de validar los datos fiscales que le trasladó a finales de junio la Diputación, Gipuzkoa se convertirá en el primer territorio vasco en ser incluido en el índice de precios de referencia estatal, que obliga a topar los alquileres de la mayoría de los nuevos contratos de alquiler en las zonas que han sido declaradas tensionadas. Bizkaia y Araba van con más retraso, por lo que no entrarán en el índice hasta dentro de unos meses. Por su parte Navarra, el otro territorio foral que se incorporó más tarde al índice de precios de referencia por contar también con una hacienda propia, está plenamente integrado en él desde el pasado abril.

La previsión del Gobierno Vasco durante la pasada primavera era que Gipuzkoa se pudiera haber incorporado al índice de precios de referencia estatal a finales de julio. Sin embargo, cuando se alcanzó esa fecha, el consejero Itxaso indicó que el secretario de Estado de Vivienda le había comunicado que esa meta era imposible de cumplir por la «complejidad» del proceso y que la fecha más probable de entrada en vigor del índice sería finales de septiembre. La visita ayer a Gipuzkoa de David Lucas sirvió para confirmar esa segunda fecha.

Lucas e Itxaso visitaron ayer, junto al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, las obras de 91 VPO en alquiler que se están construyendo en Salberdin. A preguntas de este periódico, el secretario de Estado confirmó que la entrada en vigor del índice de precios de referencia será a finales de este mes. «A finales de junio recibimos los datos de la Diputación de Gipuzkoa y desde entonces hemos estado trabajando con ellos y con los diferentes departamentos implicados». Lucas explicó que «la elaboración de este índice no depende solo del Ministerio de Vivienda, sino que contiene también datos tributarios que hay que cruzar con la Agencia Tributaria, además de diferentes registros y el catastro».

ÍNDICE DE PRECIOS DE REFERENCIA ¿Qué es?

Nuevos contratos Es una base de datos pública de contratos de alquiler, actualizada periódicamente a nivel estatal. Ofrece información a los arrendadores y arrendatarios, a modo de referencia y a título orientativo, para la fijación del precio del alquiler de vivienda en los nuevos contratos.

Horquilla El índice no facilita un único precio de referencia, sino una horquilla de precios entre la que debería oscilar el mercado para una vivienda en una zona especificada y con unas características concretas.

¿Cómo afecta a los alquileres?

Límites. El índice marca el límite de los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas, donde los propietarios tendrán que limitar los precios

Grandes propietarios En nuevos contratos firmados en zonas tensionadas, si el arrendador es un gran propietario, el precio del alquiler no podrá superar el máximo contemplado en el índice de referencia. Tampoco podrá superar el precio del contrato anterior si la vivienda ya estuviera en alquiler.

Pequeños propietarios En nuevos contratos en zonas tensionadas, si el arrendador es un pequeño propietario, no se podrá superar el precio fijado en el contrato anterior si la vivienda ya estuviera en alquiler.

Sin alquiler en 5 años En las viviendas que no han sido alquiladas en los últimos 5 años, se podrá limitar el precio al límite máximo fijado en el índice.

Contratos en vigor En este caso las subidas anuales están limitadas por el índice IRAV que define el INE y que es algo inferior al IPC.

Pese a este proceso complejo, Lucas indicó que «la idea que tenemos es que a mediados de este mes el grupo de trabajo pueda dar el visto bueno a los datos emitidos por Gipuzkoa, ya que todo apunta a que no hay ningún problema». A partir de ahí, «habrá 15 días de exposición pública que son preceptivos, y después la previsión es que al final de este mes pudiera estar publicado y pudiera entrar en vigor. Puede ser finales de este mes o principios de octubre, pero con toda seguridad estarán porque el trabajo que se ha hecho ha sido óptimo».

Ley de medidas urgentes

Por otro lado, la comisión de Vivienda del Parlamento Vasco retomó ayer tras el parón de agosto los trabajos sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que PNV y PSE quieren aprobar «antes de final de año», según volvió a subrayar ayer el consejero de Vivienda, Denis Itxaso. Los dos socios en el Gobierno Vasco tramitaron esta reforma legal como proposición de ley en vez de que el Ejecutivo impulsara un proyecto de ley precisamente para acortar los plazos parlamentarios, aunque teniendo en cuenta que la comisión que debe trabajar sobre esta norma sigue recibiendo las aportaciones de expertos, asociaciones y sindicatos, los plazos para que pueda ver la luz antes de que acabe 2025 parecen muy apretados.

Ayer, entre otros, comparecieron en comisión representantes de Stop Desahucios. La plataforma denunció que se produzcan hechos como que el edificio del GoE en Donostia se construya «en solo 20 meses mientras los 100 apartamentos dotacionales para jovenes previstos en ese ámbito no tienen fecha de construccion».