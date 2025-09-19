Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Usuarios de la playa de Hondarribia, la más concurrida de Gipuzkoa sin contar las de San Sebastián. Fernando De la Hera

Más visitantes y residuos y menos rescates en las playas de Gipuzkoa

La temporada de verano se cierra con un aumento del 43% en la afluencia y del 27% en la recogida de basura, y la mitad de salvamentos

Josu Collantes

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:21

Las playas de Gipuzkoa han recibido este verano un 43% más de visitantes que la temporada del año pasado, a pesar de lo cual ha ... habido la mitad de rescates. Eso sí, esa mayor afluencia se ha traducido en un aumento del 27% en la recogida de residuos. Son los datos más destacados del balance de la campaña de verano que ayer realizó el departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa, responsable de los arenales del territorio excepto de los de San Sebastián, cuya gestión pertenece al Ayuntamiento de la capital.

