Más visitantes y residuos y menos rescates en las playas de Gipuzkoa

Las playas de Gipuzkoa han recibido este verano un 43% más de visitantes que la temporada del año pasado, a pesar de lo cual ha ... habido la mitad de rescates. Eso sí, esa mayor afluencia se ha traducido en un aumento del 27% en la recogida de residuos. Son los datos más destacados del balance de la campaña de verano que ayer realizó el departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa, responsable de los arenales del territorio excepto de los de San Sebastián, cuya gestión pertenece al Ayuntamiento de la capital.

El verano ha estado marcado por dos incidencias ambientales principales. Por un lado, la llegada masiva de carabelas portuguesas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, que provocó 211 picaduras y restricciones temporales de baño en varias playas. La más afectada ha sido la de Zarautz, con 141 picaduras.

Por otro, la presencia de algas tóxicas 'Ostreopsis', que han aparecido en todas las playas muestreadas como consecuencia del aumento de la temperatura del mar. La mayor incidencia se detectó en Mutriku a comienzos de julio y en Hondarribia a comienzos de agosto. En esta última, el mar ha alcanzado los 25,7º.

Hondarribia se mantiene como el arenal más concurrido (fuera de San Sebastián), con 522.895 visitantes, seguido del de Santiago de Deba (245.651) y Zarautz (222.433). En general, todas las playas han vivido más días de alta ocupación, especialmente en junio, impulsadas por las buenas condiciones meteorológicas.

La gestión de los arenales ha contado con un presupuesto de 3,43 millones de euros, destinado a reforzar la limpieza, la seguridad y la información. Los servicios de socorrismo realizaron 161 intervenciones, auxiliando a 324 personas, siendo Zarautz el municipio con más rescates .

Se han recogido un 27% más de residuos que en 2024, con tendencias muy diferentes. Mientras ha bajado en Zarautz (-25,65%) y Getaria (-19,9%), se han disparado en Mutriku (127%), Orio (70%) y Deba (40%). En Orio, este incremento se explica por las inundaciones del 13 de junio en Goierri y Tolosaldea, que arrastraron gran cantidad de escombros hasta la playa.

A pesar del aumento global, la recogida selectiva crece respecto al año pasado. Se recogieron un 28% más de envases ligeros separados y un 3% más de envases, madera y vidrio.