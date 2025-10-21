«Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén La Policía Nacional ha detenido a un varón de 30 años acusado de inducir a abandonar su domicilio a una chica de 16 años con la que contactó a través de videojuegos

Beatriz Campuzano San Sebastián Martes, 21 de octubre 2025, 14:22

Se conocieron en internet. Hablaron, se escribieron, y lo que comenzó como una conversación en un chat de un videojuego terminó con una menor de 16 años huyendo de su casa para encontrarse con un joven de 30 en Francia. El 19 de septiembre, sus padres se dieron cuenta de que no estaba en casa y ese mismo día denunciaron su desaparición en la comisaría de Jaén. Desde ese momento, los investigadores alertaron a la Policía Nacional de Irun, sospechando que podrían había cruzado la frontera, y se activo de inmediato un dispositivo para localizarla. Tras contactar con la familia del ahora detenido localizaron a la menor y la llevaron de vuelta con sus padres.

Esta historia, que parecía de amor, ha resultado ser una estafa por parte de un joven de 30 años que, según señalas fuentes de la Delegación del Gobierno, ya había actuado de la misma manera con otras víctimas. De ahí que, después de investigar, los agentes le hayan detenido y puesto a disposición judicial.

Los agentes lo tuvieron claro desde el principio al ver en las redes sociales del detenido un mensaje que le delató: «Eres mi víctima número ocho, contigo cruzaré fronteras». Las primeras pesquisas ya apuntaron a que la joven había sido manipulada por un hombre al que había conocido en el chat de un popular videojuego entre adolescentes y por ello dieron la voz de alarma a sus compañero de Irun.

Los agentes del Bidasoa, que prosiguieron con las investigaciones, contactaron con la familia del sospechoso que es de origen valenciano y estos, al conocer los hechos, entregaron voluntariamente a la menor. La joven fue atendida en dependencias policiales y posteriormente devuelta a sus padres.

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron el 'modus operandi' del detenido: entablaba conversación con chicas jóvenes en videojuegos, se ganaba su confianza con halagos, regalos y dinero y les hacía separarse de su entorno. En este caso, «en un primer momento la joven de Jaén no quiso aceptar su solicitud de entablar una conversación, pero al hablar tan bien del joven en ese citado chat del viodejuego terminó aceptándolo», cuentan fuentes cercanas al caso.

El joven estuvo en Jaén

El joven, con el fin de persuadirla, se desplazó en varias ocasiones hasta Jaén. En uno de los viajes incluso le «dio 200 euros para demostrarle que iba en serio», apuntan desde la Delegación del Gobierno. Le anuló hasta tal punto, que después de seguir hablando de forma virtual, consiguió aislarla de su entorno. Logró que la menor se alejara de sus amigos. «Con dinero puedo hacer cualquier cosa, tengo contactos para secuestrar a cualquiera», le llegó a decir.

Su propósito era que la menor rompiera con su familia y escapara con él a Francia. Lo consiguió. Pero solo durante un día porque la Policía Nacional siguió su rastro y gracias a los mensajes que había publicado y tras una intensa investigación consiguieron detenerlo el 3 de octubre. Tras prestar declaración, fue puesto a disposición judicial.