Concentración tras la violación a una menor en San Sebastián: «Es una vergüenza, parece mentira que haya gente así» Lectura del comunicado tras la manifestación celebrada en Donostia. / I. Arizmendi Más de un millar de personas se han echado a a la calle en Donostia para denunciar la violación a la menor en la playa de la Zurriola T. F. San Sebastián Viernes, 17 agosto 2018, 21:06

La Semana Grande se paralizó esta tarde durante una hora en el Boulevard donostiarra. El jolgorio desapareció para dar paso a la denuncia contra la violencia sexual. Alrededor de un millar de personas respondieron a la llamada de Donostia Feministak y acudieron a la concentración que comenzó a las 19.30 en rechazo por la presunta violación a la menor en la playa de la Zurriola. Los lazos, pulseras y chapas moradas, símbolo del posicionamiento contra estas actitudes machistas, se impusieron durante un rato a los pañuelos festivos y a los helados.

La mayoría eran mujeres -aunque también había muchos hombres-, y bastante de ellas jóvenes de la misma edad o poco más que la víctima. Así lo entendían Beka Arrese y su amiga Sara, dos adolescentes que durante estas fiestas han hecho algún día un plan similar al ir a la 'diskodantza' del Kursaal. «Es una vergüenza, parece mentira que haya gente así», comentaban sentadas en las escaleras junto al Kiosko poco antes de comenzar la concentración.

En el stand en el que se ofrece información sobre la campaña municipal 'Si no es sí, es no' la mañana transcurrió con tranquilidad, posiblemente porque la noticia de la agresión todavía no había trascendido, pero por la tarde mucha gente se acercó a preguntar a qué hora era la concentración.

Desde el Ayuntamiento acudió una amplia representación municipal encabezada por el alcalde Eneko Goia, en la que también se encontraban los concejales Ernesto Gasco, Jon Insausti, Amaia Almirall, Miren Azkarate, Miren Albistur, Duñike Agirrezabalaga y Martín Ibabe. En representación de la Diputación, acudió el portavoz Imanol lasa.

Pasadas las 19.30 horas, se leyó un comunicado para denunciar la violación, así como los otros casos de ataque sexual que han sucedido esta Seman Grande. Después, gran parte de los manifestantes se dirigieron en manifestación a la Parte Vieja.