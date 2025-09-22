Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La lluvia seguirá presente en San Sebastián un día más. Aura Erro

El verano se despide esta tarde con aviso amarillo por precipitaciones intensas

Las temperaturas máximas se situarán hoy por debajo de los 18ºC tanto en el interior como en el litoral de Gipuzkoa

A. I.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:13

El equinoccio de otoño se producirá en Gipuzkoa este lunes a las 20.19 horas, con lo que se despide uno de los veranos más ... calurosos de los últimos años. La pasada madrugada ha sido fría, como prueban las mínimas en San Sebastián y Arrasate, 9,5ºC y 8,5 respectivamente. Ha llovido durante toda la noche y la nubosidad domina el cielo esta mañana. Con este panorama, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado que se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las 15.00 hasta las 24.00 horas. Alerta de que se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Se prevén chubascos moderados, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos especialmente en el litoral. También hay posibilidad de granizo pequeño (< 1 cm).

