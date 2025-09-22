El verano se despide esta tarde con aviso amarillo por precipitaciones intensas

El equinoccio de otoño se producirá en Gipuzkoa este lunes a las 20.19 horas, con lo que se despide uno de los veranos más ... calurosos de los últimos años. La pasada madrugada ha sido fría, como prueban las mínimas en San Sebastián y Arrasate, 9,5ºC y 8,5 respectivamente. Ha llovido durante toda la noche y la nubosidad domina el cielo esta mañana. Con este panorama, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado que se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las 15.00 hasta las 24.00 horas. Alerta de que se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Se prevén chubascos moderados, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos especialmente en el litoral. También hay posibilidad de granizo pequeño (< 1 cm).

La previsión de Euskalmet para hoy señala que el tiempo seguirá hoy por parecidos derroteros, donde las nubes serán abundantes y se producirán chubascos; las precipitaciones pueden venir acompañadas de alguna tormenta y podrían ser intensas, especialmente a partir de la tarde. Las temperaturas seguirán frescas, con las máximas por debajo de los 18ºC tanto en el interior como en el litoral de Gipuzkoa. El viento soplará del oeste, con bastante fuerza, especialmente en la costa, y por la tarde predominará el noroeste.

El martes el cielo estará de nuevo nublado. Se esperan chubascos ocasionales, más intensos en la costa de Gipuzkoa. Las temperaturas seguirán sin demasiados cambios, con entre 17 y 16 ºC. El viento será inicialmente flojo y variable, después se fijará de componente norte y se intensificará.

Durante la primera mitad del miércoles el cielo seguirá nublado y lloverá de manera ocasional, especialmente en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá a menos y disminuirá la nubosidad. Se prevé viento del oeste por la mañana; girará al norte durante las horas centrales y se intensificará un poco. Las temperaturas continuarán siendo otoñales.