Varios supermercados suspenden su actividad al dejar de funcionar las cajas

Miguel Ángel Mata San Sebastián Lunes, 28 de abril 2025, 13:44 | Actualizado 14:20h.

El apagón ha afectado a la actividad de los supermercados. En Gipuzkoa, varios han tenido que suspender su operativa durante la hora aproximada que ha durado el evento, al no poder cobrar a los clientes tras quedar inutilizadas las cajas registradoras. Ha sido el caso, entre otros, del Carrefour de Lorea o el Super Amara de El Antiguo, ambos en San Sebastián.

Otros a los que la incidencia también ha llegado a afectar a los sistemas operativos de las cajas y/o de los terminales de pago con tarjeta pero mantenían iluminación suficiente para poder seguir abiertos, han optado por cobrar a los clientes en efectivo y anotar las compraventas con bolígrafo y papel, como en el Eroski de la calle Legazpi o la pastelería Aramendia de la cercana calle Bengoetxea, también en la capital guipuzcoana.

Otros establecimientos, en cambio, han podido seguir operando al entrar en funcionamiento grupos electrógenos capaces de alimentar las cajas registradoras y de garantizar iluminación suficiente. Ha sido el caso del Mercadona de Galarreta, en Hernani, que no se ha visto obligado a cesar su actividad.

En su puerta, Ander, Manu y Txomin son tres estudiantes del campus de Galarreta de la Mondragon Unibertsitatea (MU) en Hernani. A diferencia de lo que hacen habitualmente, este lunes han tenido que ir a comprar la comida del día a ese supermercado, ubicado frente al recinto estudiantil. «Hemos venido a comprar porque no funciona el microondas de la universidad y no podemos calentarnos la comida», explican. Detallan que el apagón masivo que ha afectado a toda España les ha «pillado en la uni», pero recalcan que la actividad ordinaria en la facultad no se ha detenido «porque los servicios básicos han vuelto a funcionar enseguida gracias a los generadores, suponemos».

Lo que hacia las 13.00 horas no se había recuperado era la electricidad que alimenta el microondas en la que habitualmente se calientan los 'tuppers' que llevan desde casa para comer. «Por suerte tenemos el súper cerca y hemos venido a comprar. Por suerte las cajas han seguido abiertas».

Dentro del establecimiento comercial clientes y trabajadores mantenían relativamente la actividad habitual, aunque a medio gas. Gracias a los grupos electrógenos, el supermercado mantenía luces encendidas y varias cámaras seguían funcionando. Aunque el apagón parecía haber invalidado aparatos de consumo más intensivo como hornos«.