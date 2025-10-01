Los vencejos les visitaban todos los años en Gipuzkoa pero unas obras ponían en peligro sus nidos, hasta ahora Una comunidad de vecinos de Errenteria ha encontrado una solución para que los vencejos sigan poniendo sus nidos en el edificio

J.M. Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:24 Comenta Compartir

Durante años, una comunidad de vecinos de Errenteria vio como varias parejas de vencejos escogían la cubierta de sus viviendas para poner sus nidos cada verano. Una y otra vez, estas aves regresaban al número 2 de la calle Igantzi de la localidad en un viaje que les llevaba desde el sur de África hasta Gipuzkoa durante la época estival. Allí, establecían su hogar y cuidaban de sus crías antes de retornar a su origen.

Así las cosas, tras tomar la decisión de rehabilitar la fachada y el tejado de sus viviendas, los vecinos del inmueble han instalado un total de 4 nidales para facilitar la reproducción de estos animales y permitir que tras la reforma del edificio estos pájaros, familiares de las golondrinas, puedan seguir anidando en su comunidad.

Una circunstancia que corría peligro con motivo de las necesidades de la obra, que han perjudicado a los nidos de los vencejos, pero que, una vez detectado el problema, y en acción conjunta público-privada (Ayuntamiento de Errenteria, Servicio de Fauna y Flora Silvestre de Diputación, Sociedad Española de Ornitología, y otras dos empresas), la comunidad de vecinos ha solventado con la instalación de cuatro nidos nuevos como medida correctora.

Con esta inicativa se busca salvaguardar la reproducción y supervivencia de la especie, amenazada por la pérdida de lugares de nidificación que ha llevado a su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Portección Especial, tipificándose su captura o la destrucción de sus nidos como delito en el Código Penal.

Observado casi siempre en vuelo y en grupo, el vencejo común cría casi de forma exclusiva en edificios de zonas urbanas y se caracteriza por pasar la mayor parte de su vida en el aire ya que únicamente se posa cuando entra o sale del nido, llegando a dormir en vuelo.

Temas

Aves

Errenteria