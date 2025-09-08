Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tráfico en la entrada del parking de la estación de Donostia. Lobo Altuna.

Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao

El año pasado hubo 42 días en los que la calidad del aire no logró la calificación de 'buena', aunque se aprecia una mejora en los últimos años

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:00

Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi solo por detrás de Bilbao y sus alrededores, donde se concentran los mayores niveles de ... contaminación. Según los datos del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad publicados por el Eustat, el año pasado hubo 42 días en los que la calidad del aire en la capital guipuzcoana y municipios de alrededor no llegó a 'buena', lo que supone el 11,5% de los días del año. Durante 4 jornadas la calidad fue 'mala' y en otras 38, fue 'mejorable'.

