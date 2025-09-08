Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi solo por detrás de Bilbao y sus alrededores, donde se concentran los mayores niveles de ... contaminación. Según los datos del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad publicados por el Eustat, el año pasado hubo 42 días en los que la calidad del aire en la capital guipuzcoana y municipios de alrededor no llegó a 'buena', lo que supone el 11,5% de los días del año. Durante 4 jornadas la calidad fue 'mala' y en otras 38, fue 'mejorable'.

La situación es similar en el Bajo Nervión –zona que engloba a Bilbao– que arroja los peores datos con 48 días en los que la calidad del aire tampoco alcanzó la consideración de 'buena'. El Gobierno Vasco divide la comunidad autónoma en ocho zonas a la hora de medir la calidad del aire que respiran los vascos en función de las concentraciones de niveles de partículas PM2,5 y PM10, ozono troposférico y dióxido de nitrógeno (NO2), y para ello tiene desplegadas 55 estaciones a lo largo de toda la red (12 en Donostialdea y otras 21 en Bajo Nervión). La zona de Costa, que cuenta con dos estaciones, presenta los mejores datos: prácticamente a diario se respira aire limpio y, según los datos del Eustat, no hubo ni un solo día en el que la calidad del aire fuera 'mala' o 'muy mala'. En Alto Ibaizabal-Alto Deba, durante 31 días del año la calidad no llegó a 'buena' y en Goierri hubo 25 días en los que la calidad fue 'mejorable' o 'mala'.

Pese a la «significativa mejora» en los últimos años –el porcentaje de días buenos y muy buenos ha aumentado en los últimos diez años forma notable, siendo 2017 el año con mejor índice de sostenibilidad–, toda la población de Euskadi siguió respirando el año pasado un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS, tal y como destaca el informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2024', elaborado recientemente por el grupo Ecologistas en Acción.

El cuadro general que presenta Euskadi muestra determinados focos donde la contaminación del aire es mayor, debido a varios factores como «el tráfico motorizado de Donostia, Bilbao y Vitoria; la actividad industrial que alberga la zona del Bajo Nervión, junto con el tráfico marítimo del puerto»; y los polígonos industriales y las centrales energéticas que se distribuyen de manera dispersa por todo el territorio.

Zonas más contaminadas

Así, según el informe presentado por el grupo ecologista, 1,3 millones de personas (el 58% de la población) se vieron afectadas en Donostialdea y Bajo Nervión por niveles de contaminación superiores a los nuevos límites legales aprobados para 2030 por la Unión Europea.

El documento también destaca que la contaminación atmosférica ocasionó en el País Vasco hasta 1.300 muertes en el año 2022 –900 de ellas atribuibles a las partículas finas PM2,5; 200 muertes al dióxido de nitrógeno (NO2) y otras 200 al ozono– por exposición a niveles similares a los registrados en 2024, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Durante el año pasado, estos contaminantes volvieron a afectar a todo el territorio vasco, excediendo los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque sin llegar a las concentraciones previas a la pandemia del Covid.