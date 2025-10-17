El uso del euskera sigue siendo mayoritario en 45 municipios de Gipuzkoa, el mayor 'arnasgune' vasco

El euskera respira en Gipuzkoa. Encuentra en este territorio el oxígeno suficiente para sobrevivir a la erosión sociolingüística que se acelera en toda Euskal Herria, ... así como en otras zonas geográficas con lenguas minorizadas azotadas por los efectos de la globalización y los movimientos migratorios. Más de la mitad de los municipios guipuzcoanos, 45 de 88, mantienen el euskera como idioma mayoritario, con un uso por encima del 60%, si bien es cierto que la gran mayoría son de pequeño tamaño.

En cualquier caso, Gipuzkoa es el 'arnasgune' por excelencia del idioma vasco en su ámbito de influencia. El concepto, traducible como 'espacio vital del euskera', está siendo objeto de análisis en el congreso internacional que entre ayer y hoy tiene lugar en el teatro Soreasu de Azpeitia bajo el título 'Territories of higher speaker density in minoritised language communities'.

Se aborda, más concretamente, la importancia de estas áreas en la revitalización de las lenguas minorizadas, enfoque elegido por sus organizadores: la mancomunidad de municipios euskaldunes UEMA, Soziolinguistika Klusterra, UEU Udako Euskal Unibertsitatea y Coppieters Fundazioa. La Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco se han sumado a las jornadas como colaboradores y también cuentan con financiación de fondos europeos.

El término 'arnasgunea' comprende dos categorías. En la primera, definida como «pura o completa», se engloban aquellos lugares en los que el uso del euskera supera el 80%. Dieciséis pueblos adquieren esta distinción; todos excepto Errezil, entre Tolosaldea y Goierri. En la segunda, llamada 'zona vital del euskera con afectación', el porcentaje de dominio en la calle varía entre el 60% y el 80%. Corresponde a municipios mayoritariamente euskaldunes en los que, no obstante, el castellano y otros idiomas han logrado introducirse. Veintinueve pueblos reciben en Gipuzkoa esta consideración.

En vías de extinción

Sin embargo, es la tendencia la que despierta la inquietud de sociolingüistas y, por ende, de las instituciones que velan por la normalización del euskera. Según el estudio de proyección de la consultora Siadeco, el año 2036 no quedará ni un solo municipio de los de la primera categoría y en lugar de 45, serán 12 los municipios –de tamaño reducido– que resistirán como 'arnasgune'.

Indicadores clave alertan de la dinámica. En 2021, el 33,3% de los guipuzcoanos tenían el euskera como primera lengua, porcentaje que descenderá, según el citado estudio, al 31,7% en 2036. En cambio, quienes alternaban como primer idioma euskera y castellano hace cuatro años suponían el 8,7%, cifra que crecerá hasta el 10,3% en una década.

Por su parte, uno de cada cuatro ciudadanos (25,2%) tenía el euskera como único idioma de casa en 2021, mientras que en 2036 el porcentaje se reducirá al 23,7%. El mayor crecimiento se registrará en aquellos que combinen arbitrariamente los dos idiomas oficiales del territorio, que pasarán del 16,5% al 21,2%. Del mismo modo, serán más quienes recurran a otras lenguas que no sean ni castellano, ni euskera. Si en 2021 esta minoría constituía el 3,3% de la población, en 2036 alcanzará el 7%.

En la jornada inaugural de la conferencia internacional, el lingüista y miembro de Euskaltzaindia Mikel Zalbide, explicó a través de un vídeo que «el 'arnasgune' es el espacio geoterritorial donde la lengua minorizada es socialmente dominante. Donde la transmisión entre generaciones es total. Estos espacios son fundamentales para la lengua minorizada y deben tener un lugar central en el proceso de revitalización del idioma». En la misma línea, Martin Aramendi, presidente de UEMA, expuso que «durante años hemos estado difundiendo a los cuatro vientos la trascendencia de los 'arnasguneak' por la incidencia que tienen en el uso y la revitalización del euskera».

Coincidieron con este mensaje en sus discursos de bienvenida la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta; la directora de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Garbiñe Mendizabal; el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Aitor Aldasoro; el miembro del patronato de Coppieters fundazioa, Iñaki Irazabalbeitia; la secretaria general de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Ane Sarasua; y la presidenta de Soziolinguistika Klusterra, Jasone Mendizabal.

Por lo demás, ponentes internacionales de prestigio aluden desde Azpeitia a los casos de Irlanda, Gales, Frisia (Países Bajos), Escocia, Cataluña, Tirol del sur (Italia) o Voivodina (Serbia). Coinciden en la privilegiada situación de Gipuzkoa y piden medidas para que el mapa lingüistico del euskera no se desdibuje