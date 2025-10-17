Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sala del teatro Soreasu de Azpeitia, durante las conferencias internacionales de ayer. Félix Morquecho

El uso del euskera sigue siendo mayoritario en 45 municipios de Gipuzkoa, el mayor 'arnasgune' vasco

Política lingüística. ·

Una conferencia internacional analiza ayer y hoy en Azpeitia la importancia de los espacios vitales del idioma en la revitalización de lenguas minorizadas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:10

Comenta

El euskera respira en Gipuzkoa. Encuentra en este territorio el oxígeno suficiente para sobrevivir a la erosión sociolingüística que se acelera en toda Euskal Herria, ... así como en otras zonas geográficas con lenguas minorizadas azotadas por los efectos de la globalización y los movimientos migratorios. Más de la mitad de los municipios guipuzcoanos, 45 de 88, mantienen el euskera como idioma mayoritario, con un uso por encima del 60%, si bien es cierto que la gran mayoría son de pequeño tamaño.

