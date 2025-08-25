Uliazpi ofrece turnos de 10 días para personas con discapacidad intelectual

Entre otras entidades que también ofrecen estancias temporales, se encuentra Uliazpi, institución foral con un servicio que está destinado a proporcionar apoyo a los familiares ... y cuidadores de personas con discapacidad intelectual de entre 18 y 65 años que están en situaciones de imposibilidad de atención puntual de su familiar, bien por una urgencia o por una oportunidad de descanso en su labor de cuidador permanente.

En su sede de Ategorrieta en Donostia tiene habilitadas siete plazas que rotan en tres turnos de diez días, además de que se pueden ocupar los huecos que dejan los residentes que se van a casa de vacaciones.

La cifra de usuarios de las estancias temporales en Uliazpi es este agosto de 24 personas, un número que se mantiene estable durante los últimos años y que significa que está «casi siempre» lleno. Este pasado jueves comenzó el último turno de agosto, mientras que el primero (durante dos días) y el segundo turno pudieron disfrutar de las habituales salidas que realizan para ver los fuegos artificiales de Semana Grande. También tienen actividades de piscina, hípica, musicoterapia y excursiones.

Durante el resto del año el servicio es de seis plazas, con mayor demanda para los fines de semana y los puentes. Mientras la demanda cae en noviembre, diciembre, enero y febrero, sobre todo entre semana, la mayoría de los fines de semana el programa de estancias temporales se encuentra completo.

Las personas atendidas en este servicio se incorporan, según sus necesidades y preferencias, a la dinámica y actividades organizadas en el servicio de vivienda y atención de día. Este servicio va dirigido tanto a las personas que se encuentran en su domicilio familiar como a aquellas atendidas que se encuentran en el servicio de atención de día.