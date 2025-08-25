Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Persona con discapacidad accede en un vehículo de Uliazpi. Lobo Altuna

Uliazpi ofrece turnos de 10 días para personas con discapacidad intelectual

En Ategorrieta tiene habilitadas siete plazas, además de poder usar los huecos de residentes que se van a casa durante las vacaciones

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:01

Entre otras entidades que también ofrecen estancias temporales, se encuentra Uliazpi, institución foral con un servicio que está destinado a proporcionar apoyo a los familiares ... y cuidadores de personas con discapacidad intelectual de entre 18 y 65 años que están en situaciones de imposibilidad de atención puntual de su familiar, bien por una urgencia o por una oportunidad de descanso en su labor de cuidador permanente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Uliazpi ofrece turnos de 10 días para personas con discapacidad intelectual

Uliazpi ofrece turnos de 10 días para personas con discapacidad intelectual