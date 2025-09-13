Tres semanas sin tren entre Aia-Orio y San Pelaio desde el lunes

Las obras para poder aumentar las frecuencias de trenes no son las únicas que lleva a cabo ETS. Dentro de los trabajos de mantenimiento ... de la infraestructura, el lunes comenzarán unas labores de refuerzo del túnel de Zudugarai, en el término municipal de Aia, que obligarán a cortar la circulación de trenes entre la estación de Aia-Orio y el apeadero de San Pelaio (Zarautz) hasta el sábado 4 de octubre, ambos inclusive.

El trayecto entre ambas terminales se cubrirá durante este periodo con autobuses. Entre semana quienes viajen con destino Donostia podrán continuará en autobús su recorrido hasta la capital guipuzcoana. Los sábados y domingos, en cambio, se cubrirá con autobuses el tramo hasta Aia-Orio. En esa estación los viajeros se subirán de nuevo al tren para continuar el viaje hasta Donostia.

Para los desplazamientos con destino Bilbao, al llegar a Aia-Orio los usuarios podrán cubrir su trayecto en autobús hasta Eibar. En dicha estación se subirán de nuevo al tren.

Para recorridos más cortos, se tomará el autobús en Aia-Orio y se dejará en San Pelaio. Desde Aia-Orio hasta Donostia y desde San Pelaio hacia Zarautz y Bilbao los trenes circularán en su horario habitual.

En la estación de Aia-Orio, el autobús estará estacionado en la parada de bus junto a la tienda de muebles Arin y Enbil. En San Pelaio, en la parada junto a la rotonda de Bomberos.