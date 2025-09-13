Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer en el andén de una estación

Tres semanas sin tren entre Aia-Orio y San Pelaio desde el lunes

DV

SAN SEBASTIÁN.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Las obras para poder aumentar las frecuencias de trenes no son las únicas que lleva a cabo ETS. Dentro de los trabajos de mantenimiento ... de la infraestructura, el lunes comenzarán unas labores de refuerzo del túnel de Zudugarai, en el término municipal de Aia, que obligarán a cortar la circulación de trenes entre la estación de Aia-Orio y el apeadero de San Pelaio (Zarautz) hasta el sábado 4 de octubre, ambos inclusive.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres semanas sin tren entre Aia-Orio y San Pelaio desde el lunes

Tres semanas sin tren entre Aia-Orio y San Pelaio desde el lunes