Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia

Boca del túnel de Altzola, en Elgoibar, que permitirá más frecuencias y acortará el recorrido.

La revolución que se avecina en el servicio ferroviario de Euskotren, con más frecuencias, sin pasos a nivel y con estaciones más grandes, cómodas y accesibles no se limita a San Sebastián y al eje Hendaia-Lasarte, el popularmente llamado Topo. En el lado oeste, desde Donostia hacia Bilbao, también se están ejecutando actuaciones para mejorar las prestaciones y, lo más relevante, para que puedan circular más trenes cada día.

Se trata principalmente de añadir tramos de doble vía a lo largo del recorrido en los que puedan cruzarse dos convoyes, sin necesidad de que la programación de servicios esté condicionada, como está ahora, por la imposibilidad de que en trechos largos de la ruta puedan coincidir un tren de ida con el de vuelta y uno tenga que esperar en una estación al que viene en sentido contrario porque está ocupando la vía única.

De los 108,6 kilómetros de vía que hay entre San Sebastián y Bilbao, incluyendo el desdoblamiento a Lasarte-Oria, 61,4 son en vía única y 47,2 en vía doble. Es decir, hay más parte del recorrido con una sola vía que con dos carriles. Los primeros representan el 56,5% frente al 43,5% de los segundos. Lo mismo sucede en el Topo. De los 22,1 kilómetros que hay entre Donostia y Hendaia, 11,8 (el 53%) son en vía única y 10,3 (el 47%), con vías de ida y vuelta.

Aumento de pasajeros

Es lo que el departamento de Movilidad Sostenible que dirige la donostiarra Susana García Chueca está modificando con el ánimo de actualizar los horarios del servicio ferroviario y ofrecer en el futuro cercano más trenes cada día atendiendo a la creciente demanda de usuarios que ya se viene registrando en los últimos años y que se prevé se dispare aún más en los próximos en un escenario de mayores trabas para usar el vehículo privado (zonas de bajas emisiones, dificultades para aparcar...) y facilidades para recurrir al transporte público.

Mientras para el Topo la revolución vendrá de la mano de la variante soterrada de San Sebastián y del nuevo trazado Altza-Galtzaraborda, también subterráneo y de doble vía, que harán desaparecer ya el año que viene los fondos de saco que hoy son las estaciones de Easo y Altza y permitirán que pueda haber un tren cada 7,5 minutos, en el corredor Donostia-Bizkaia las principales actuaciones son la variante de Altzola, entre Mendaro y Elgoibar, y la corta de Aginaga, entre Usurbil y Orio.

La primera, en combinación con un desdoblamiento que se va a realizar en Itziar, posibilitará aumentar las frecuencias en el tramo Elgoibar-Deba-Zumaia de un tren cada 60 minutos a uno cada 30'. La segunda también servirá para duplicar los servicios, en este caso a un tren cada 15' entre Zarautz y Donostia frente a los 30' actuales.

¿Cuándo? Aún está por ver. Las obras de Altzola están en su fase final y prevén concluirse a finales de este año. Su pareja, el desdoblamiento de Itziar, acaba de ser adjudicado esta semana y las obras durarán 14 meses.

Más compleja es la corta de Aginaga, cuya obra comenzó en mayo y no estará operativa hasta finales de 2028.

Todas ellas las lleva a cabo Euskal Trenbide Sarea (ETS), la empresa pública del Gobierno Vasco responsables de la construcción, gestión y mantenimiento de las estructuras ferroviarias que utilizan los trenes de Euskotren.

Altzola y Aginaga son operaciones similares. Consisten en excavar sendos túneles de doble vía (500 metros el primero y 1,3 kilómetros el segundo) que, además de permitir el cruce de trenes, recortarán el recorrido, que en esas zonas es sinuoso y complejo, permitiendo ganar tiempo de viaje.

También permitirán que los trenes de mercancías que usan esta red ferroviaria puedan circular de día alternándose con los de pasajeros, cuando ahora tienen limitado su tráfico al horario nocturno.

El desdoblamiento de Itziar, por su parte, es la creación de un tramo de 600 metros de doble vía entre Deba y Zumaia.

Precedentes

Son estas las últimas actuaciones en marcha para aumentar las frecuencias de Euskotren, pero este camino lleva años andándose. En 2010, por ejemplo, entró en servicio la variante Aia-Orio, el primer proyecto necesario para aumentar las frecuencias en la línea Donostia-Zarautz, gracias a que se desdoblaron 1.635 metros de vía. Esta actuación llegó acompañada de la nueva estación.

Un año más tarde, en 2011, se creó una vía apartadero en el antiguo apeadero de Oikina (Zumaia), con la construcción de 500 metros de doble vía.

A estos trabajos se suman las renovaciones de estaciones y apeaderos para hacer más cómodo y accesible el acceso al tren. A la ya mencionada de Aia-Orio inaugurada hace 15 años han seguido otras. Las más recientes son las de Zarautz (San Pelaio y Centro), en servicio desde agosto de 2023 y abril de 2024, respectivamente, y la de Zumaia, renovada el pasado mes de marzo.

En esta localidad se están construyendo además las futuras cocheras de Euskotren, que tomarán el testigo a las de la estación de Easo cuando desaparezca la playa de vías en la capital de Gipuzkoa después de que dentro de un año entre en servicio la variante soterrada de San Sebastián.

En la actualidad se está construyendo la nueva estación de Usurbil, cuyas obras prevén finalizarse a finales de este año o comienzos del próximo y que, además de acercar la parada al centro del municipio, supone importantes mejoras en seguridad con la supresión de tres pasos a nivel (dos de ellos entre andenes) y la instalación de una nueva pasarela sobre la carretera N-634 que mejorará la conexión existente entre el núcleo urbano y las instalaciones ferroviarias, así como la permeabilidad con el polígono industrial Ingemar.

