Tres kilómetros de retenciones en la AP-8 en Zarautz y dos a la altura de Orio

Pequeños accidentes de chapa y obras en las carreteras Gipuzkoa han ralentizado el tráfico esta mañana en diferentes puntos de la red viaria. Concretamente, se ... han generado retenciones en la AP-8 y la N-634. Según ha informado la Ertzaintza, en la citada autopista, a la altura de Zarautz y sentido Irun, se han alcanzado los tres kilómetros de retenciones por unas obras que mantienen cortado el carril derecho y por ello se pide precaución.

También en la AP-8, pero esta vez a la altura de Orio y sentido Bilbao, se ha producido un accidente de chapa. Hasta el lugar se ha desplazado la Ertzaintza para regular el tráfico, que es lento porque hay dos kilómetros de cola. No se han registrado heridos, según han apuntado las mismas fuentes.

Además, a primera hora de la mañana se ha registrado un accidente en la N-634, en Elgoibar en dirección Bilbao, en el que se han visto implicados dos turismos. Como consecuencia del impacto, una persona ha sido trasladada al hospital de Mendaro, si bien no reviste de gravedad. La vía ha quedado parcialmente afectada durante los trabajos de retirada de los vehículos, pero no se han producido colas.