Un bus alternativo de Renfe recoge pasajeros en Hernani. Royo

El regreso del tráfico ferroviario entre Irun y Pasaia se retrasa hasta al menos el jueves

Las obras previstas para esta fase en la línea del TAV no han concluido a tiempo y Renfe mantiene tres días más el transporte alternativo en autobús

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:49

La reactivación del servicio de trenes entre Irun y Pasaia, previsto para este lunes tras el parón total del tráfico ferroviario habido este verano, se ... retrasa al menos tres días. Los trabajos que ejecuta Adif -la empresa pública estatal responsable de la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras ferroviarias- para culminar el trazado del tren de alta velocidad (TAV) no han concluido a tiempo en esta fase y las vías no están aún preparadas para recuperar el tráfico de convoyes. De este modo, Renfe seguirá prestando sus servicios en autobús al menos hasta el miércoles, siendo el jueves la nueva fecha prevista para la recuperación del tráfico ferroviario, según han confirmado a DV fuentes de la propia compañía.

