El regreso del tráfico ferroviario entre Irun y Pasaia se retrasa hasta al menos el jueves

La reactivación del servicio de trenes entre Irun y Pasaia, previsto para este lunes tras el parón total del tráfico ferroviario habido este verano, se ... retrasa al menos tres días. Los trabajos que ejecuta Adif -la empresa pública estatal responsable de la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras ferroviarias- para culminar el trazado del tren de alta velocidad (TAV) no han concluido a tiempo en esta fase y las vías no están aún preparadas para recuperar el tráfico de convoyes. De este modo, Renfe seguirá prestando sus servicios en autobús al menos hasta el miércoles, siendo el jueves la nueva fecha prevista para la recuperación del tráfico ferroviario, según han confirmado a DV fuentes de la propia compañía.

Estos servicios alternativos por carretera seguirán prestándose igual que lo han hecho en las últimas semanas. Esto es, para los usuarios del servicio de Cercanías, los autocares seguirán los mismos horarios y rutas que los trenes, haciendo paradas en todas las estaciones.

Para los clientes de Media Distancia, el servicio de autobús se extiende hasta Andoain, con paradas en Irun, Lezo-Errenteria, Pasaia, Donostia y Andoain, donde podrán continuar el viaje en tren.

Los clientes de Larga Distancia, por último, seguirán haciendo el transbordo por carretera entre Irun y Donostia.

Se extiende así algo más de lo previsto el cierre de vías decidido por Adif por segundo verano consecutivo. En este 2025, las afecciones se han distribuido en tres fases. La primera, del 25 de julio al 3 de agosto, afectó al tramo comprendido entre Irun y Andoain. La segunda, del 4 de agosto al 7 de septiembre, situó el corte entre Irun y Hernani; y desde el 8 de septiembre el tráfico interrumpido se limita al tramo entre Irun y Pasaia.

Segundo verano con cortes

El motivo concreto que explica el cierre de la circulación son las obras de ampliación de los túneles de Kaputxinos en Errenteria y Loiola en Donostia, y el remate de la actualización del de Gaintxurizketa para permitir el tránsito de los trenes de alta velocidad. Las tareas de este verano se han centrado en el montaje de vía en placa en el túnel de Gaintxurizketa y el inicio de los trabajos de ampliación de gálibo en el de Loiola.

Este ha sido el segundo verano consecutivo de corte de circulación ferroviaria en la zona para acelerar las obras del TAV, cuyo objetivo es que entre en servicio «antes de 2030», según apuntó el ministro de Transportes, Óscar Puente, a comienzos de año.

No será el último. Tras las actuaciones de este verano, quedará un último verano de suspensiones. En 2026 está planeado un tercer y último corte de «dos meses o dos meses y medio» del que no han trascendido detalles, aunque lo previsible es que vuelva a ser en agosto y las semanas anteriores y/o posteriores.

Los cortes se planifican habitualmente en verano y fines de semana, cuando baja la frecuencia de viajeros y las necesidades de transporte están menos relacionadas con el trabajo o los estudios.