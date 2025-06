«La tormenta se mantuvo dos horas seguidas sobre el Oria, no se movió; de ahí la cantidad de lluvia caída»

La tormenta que ha provocado esta pasada noche inundaciones en varios municipios de Goierri y Tolosaldea fue «estacionaria y persistente». Así ha definido José ... Antonio Aranda, responsable de Euskalmet (Agencia Vasca de Metereología) el fenómeno meteorológico que ha generado inundaciones sobre todo en los municipios cercanos a la cuenda del río Oria. ¿Cómo es posible que lloviera tantísimo en tan poco tiempo?, se preguntarán muchos vecinos afectados por las lluvias. La respuesta que ofrece el responsable de Euskalmet habla de «una tormenta que se formó durante más de dos horas en el mismo sitio y se mantuvo ahí. Estuvo formándose y precipitando todo ese tiempo durante el mismo sitio. Esa persistencia en las tormentas es la que nos dio tantísimos problemas».

Reconoce Aranda que lo sucedido sobre el eje del Oria «puede pasar, no es un hecho extraordinario», aunque señala que lo normal es que las tormentas se activen y desactiven en 15-20 minutos, suban hacia arriba y precipiten, vuelvan a subir y llueva de nuevo, pero siempre en lugares diferentes. «Sin embargo, esta vez no ha sucedido así. La tormenta de esta pasada noche ha estado todo ese tiempo activa en el mismo sitio y siempre con el mismo recorrido». A pesar de la cantidad de lluvia caída y de las inundaciones provocadas, el responsable de Euskalmet deja claro que en el Goierri y Tolosaldea no se ha producido «una DANA ni nada por el estilo».

El origen de la tormenta de ayer la sitúa Aranda en una 'storm splitting' (tormenta dividida) procedente de la zona de Urbasa. Allí se generó una «super célula» tormentosa que se dividió en dos y «la que giró hacia la izquierda fue la que llegó a Gipuzkoa y también afectó a zonas del norte de Navarra». Explica que el viernes las mayores probabilidades de tormentas se situaban en la zona de Huesca, Zaragoza y los Pirineos. «Nosotros estábamos más en el límite de que se pudieran formar en Euskadi, aunque las probabilidades eran menores», comenta, antes de explicar que «las tormentas son totalmente aleatorias, es prácticamente imposible saber cuál va a ser su funcionamiento final. Y esa aleatoriedad hizo que las tormentas finalmente llegara a Gipuzkoa».

Alerta «por fenómenos vistos»

Una vez que en Euskalmet comprobaron que la super célula llegada desde Urbasa se activó, comenzaron a realizar un seguimiento de la misma, «cuando vimos que empezó a dar precipitaciones intensas a última hora de la tarde. La estuvimos siguiendo hasta que desapareció por el mar de madrugada», indica.

La alerta naranja se activo por parte de Euskalmet a las 22.00 horas, «cuando vimos que se estaban produciendo precipitaciones en algunas zonas del Oria muy llamativas del orden de 15 litros/m2 cada 10 minutos, que ya son luvias que cuando caen en núcleo urbano empiezan a dar problemas». Reconoce Aranda que fue una alerta lanzada «por fenómenos vistos».

Euskalmet, dice su responsable, ya había indicado en sus predicciones del día que «cabía la posibilidad de que hubiera precipitaciones intensas de más de 15 litros/m2 en una hora, y lo escribimos; pero la probabilidad de que se sucediera en Euskadi era relativamente baja. Era una probabilidad del 7%. Con una probabilidad tan baja no puedes activar las alertas», justifica.

Por útlimo, indica que «en este tipo de situaciones lo que se hace es un seguimiento y es lo que se hizo ayer, se activó la alerta cuando se vio lo que había». Indica que una vez certificado el nivel de la tormenta, «hablamos con SOS Deiak y el aviso llegó a quien tuvo que llegar. Yo hablé sobre las 22.00 horas con el director de intervencion de la dirección de Atención de Emergencias de Meteorología y la responsable de Metereología del Gobierno Vasco».