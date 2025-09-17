Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados» Un ejemplar de tiburón azul o tintorera ha sido avistado durante varios días en aguas del puerto pesquero

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:15 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

La presencia de un tiburón azul, también conocido como tintorera, ha llamado la atención de numerosos vecinos de Hondarribia después de que un ejemplar se haya dejado ver durante varios días merodeando en las inmediaciones del puerto pesquero de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar entre el 9 y 11 de septiembre, aunque no se descarta su presencia durante mayor tiempo, cuando el animal, que supera el metro y medio de longitud y fue captado en vídeo por algunos de los testigos, se acercó en diferentes ocasiones a pocos metros de la costa.

«Grabamos al tiburón el 9 de septiembre dentro del puerto pesquero de Hondarribia y estuvo dando vueltas varias horas por la zona. La gente que se baña en el puerto sí que estaba preocupada», cuentan los responsables del Catamarán Higer de Hondarribia, dedicado a excursiones y paseos en barco por la zona.

Tiburón en la zona del puerto de Hondarribia

También ha confirmado la presencia del tiburón la Policía Municipal de la localidad, quienes el día 11 de septiembre recibieron varios avisos por el avistamiento de la tintorera, también en la zona del puerto pesquero.

No obstante, si bien el avistamiento del animal alertó a algunos hondarribitarras, estos animales no suponen un peligro para los bañistas o pescadores. Muy extendido y abundante en aguas de todo el mundo, el tiburón azul se considera la especie más común de tiburón y su presencia es habitual en aguas con temperaturas de entre 12 y 20 grados así como sus encuentros con pescadores y capturas. Con una alimentación basada en otros pescados, calamares o aves marinas, el tiburón azul o tintorera puede alcanzar los dos metros de longitud en su etapa adulta.

En ocasiones, la tintorera es confundida con el marrajo o tiburón mako, especie en peligro de extinción de mayor tamaño, envergadura y peso que supera los tres metros de longitud con facilidad y que sí ataca a personas y embarcaciones

Aunque la presencia de tiburones en las costas guipuzcoana no es habitual a tan escasa distancia, tampoco es excesivamente extraño el avistamiento de estos animales en aguas del territorio. Mismamente, el pasado año Zigor Arguiñano, hijo del medático cocinero, publicó un vídeo de un ejemplar de tiburón de gran tamaño cerca de la orilla de la playa de Zarautz que llamó la atención de numerosos testigos y que podría tratarse, en aquella ocasión, de un tiburón peregrino.

