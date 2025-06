«No pensé que llegaría a inundarse Irura; me vino a la cabeza la dana de Valencia»

Natalia Vázquez Martes, 17 de junio 2025, 12:27 Comenta Compartir

Irura ha sido una de las localidades guipuzcoanas más afectadas causa del temporal ocurrido este último fin de semana . Aunque no haya habido ningún herido, sus viviendas, calles y garajes continúan llenos de escombros y barro por consecuencia de este grave suceso metereológico.

Ander Barragán, vecino del pueblo de toda la vida, nos cuenta como vivió aquella fatídica noche del viernes: «Venía de una cena con un compañero de trabajo en la que veíamos desde lejos cómo estaba 'jarreando' en Tolosa, pero para nada nos esperábamos lo que nos encontramos al llegar al pueblo».

A causa de un gran charco en medio de la autovía tuvieron que parar y seguir por otro camino: «La gente se bajaba del coche preocupada avisando de que no se podía seguir conduciendo por esa carretera, así que decidimos entrar desde San Sebastián», comenta Ander. Cuando consiguieron acceder a Irura se percataron de que todo estaba inundado: «Llegué y no tenía cobertura, una situación que se alargó durante horas. Ahí fue cuando empecé a preocuparme por mis padres y a darme cuenta de la gravedad de la situación».

En esta zona el desencadenante de estas inundaciones fue el río Oria, que vino con muchísima agua ocasionando un desbordamiento que terminó arrasando la localidad. «En mi mente no entraba nunca que Irura se inundara; me vino a la cabeza la dana de Valencia, no con esa magnitud, pero sí que me dio esa sensación».

Un susto en todo el interior de Gipuzkoa

Este episodio metereológico no se produjo solamente en pueblos como Irura. Más de 12 municipios de Tolosaldea y Goierri intentan recuperar la normalidad limpiando todos los estropicios que han causado estas fuerte lluvias en la pasada noche del viernes.

Cientos de personas han manifestado su solidaridad ayudando en comunidad a limpiar y recoger todo el barro y daños materiales que dejó este evento tan impredecible. Ander relata que cuando se fue a dormir ya escuchaba a gente con palas intentando aminorar toda la situación: «Durante toda la noche se oyeron palazos para sacar barro y agua de las principales calles del pueblo».

A la mañana siguiente gran parte de los vecinos de Irura continuaron ayudando no solo a quitar el barro y a facilitar el camino para los viandantes, sino también a redirigir el tráfico de la avenida principal del pueblo. «Después de esto vino un quitanieves para poder limpiar del todo las vías para que los coches circularan con normalidad», puntualiza el joven irurarra.