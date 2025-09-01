Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas se cruzan esta semana ante la sede de Lanbide en la calle Marino Tabuyo de Donostia. Sara Santos
Políticas sociales

Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores

Uno de cada cinco beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos ha cursado la Formación Profesional, cifra que se ha doblado en tres años

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Tener estudios facilita pero no garantiza contar en el futuro con los ingresos suficientes para desarrollar una vida que cumpla con los mínimos de las ... necesidades básicas requeridas en el día a día. Gipuzkoa cerró el pasado mes de julio con 14.082 beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una cifra que ha descendido en 94 personas en doce meses pero que se ha visto incrementado en un 15,5% en tres años. Es en ese mismo tiempo donde se ha dado un cambio en el perfil académico de las personas que reciben esta, ya que un tercio de los beneficiarios cuenta ya con estudios medios o superiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores

Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores