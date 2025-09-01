Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer pasea frente a las oficinas de Lanbide, en el barrio donostiarra de Gros. Sara Santos
Políticas Sociales

El 97% de quienes perciben el complemento monoparental son mujeres

14.082 personas reciben actualmente la prestación mensual de la RGI en Gipuzkoa, de las cuales dos tercios viven solas

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

En Gipuzkoa 14.082 personas recibían la Renta de Garantía de Ingresos, de las cuales 8.190, el 58,2%, son mujeres. Los únicos tramos ... de edad en los que hay más hombres son los de 16-19 años (62%), 55-59 años (50,9%) y 60-64 años (50,6%), dando muestra de cuál es el perfil más vulnerable en perspectiva de género y quiénes recurren más a la RGI para completar sus ingresos mensuales. Donde más diferencia hay, según los últimos datos ofrecidos por Lanbide en sus estadísticas de julio, es en la población de 65 o más años, donde la brecha se amplía hasta el 66,4% de mujeres beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos.

