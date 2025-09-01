El 97% de quienes perciben el complemento monoparental son mujeres

En Gipuzkoa 14.082 personas recibían la Renta de Garantía de Ingresos, de las cuales 8.190, el 58,2%, son mujeres. Los únicos tramos ... de edad en los que hay más hombres son los de 16-19 años (62%), 55-59 años (50,9%) y 60-64 años (50,6%), dando muestra de cuál es el perfil más vulnerable en perspectiva de género y quiénes recurren más a la RGI para completar sus ingresos mensuales. Donde más diferencia hay, según los últimos datos ofrecidos por Lanbide en sus estadísticas de julio, es en la población de 65 o más años, donde la brecha se amplía hasta el 66,4% de mujeres beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos.

Donde el contraste es mayor, evidenciando la brecha de género, es en el complemento de la RGI que el Gobierno Vasco otorga por la condición de monoparentalidad. En este sentido, 1.816 mujeres reciben ese complemento, el 96,8%, por tan solo 60 hombres.

En cuanto al resto de complementos, 4.309 personas beneficiarias la reciben por ser pensionistas, 1.736 por ayudas de la vivienda y 1.742 por compartir el hogar con otras unidades convivenciales.

El 63,5% viven solos

En cuanto a la cantidad de expedientes registrados por Lanbide pertenecen a beneficiarios que forman la única pieza de la unidad de convivencia, es decir, personas que viven solas, son el 63,5% del total, por lo que la mayoría de los solicitantes de esta prestación mensual dependen en gran medida de ella. Son 8.942 personas en total, con un reparto de género equitativo en este sentido: 49,8% de hombres y 50,2% de mujeres. 7.594 personas que reciben la RGI, el 53,9%, están solteras, mientras que uno de cada cuatro, el 26,1%, están separadas.

4.309 personas reciben el complemento de la RGI por ser pensionista, cuya mayoría son también las mujeres

El siguiente grupo más nutrido es el que lo componen dos miembros, un 17,3% del total. El 10% es parte de una unidad de convivencia de tres miembros, 5,2% de cuatro y el 4% de cinco miembros convivenciales o más.

A nivel autonómico, y a cierre de 2024, el 59,7% de los solicitantes habían nacido en España –y el 60,8% tienen nacionalidad española–, seguido del 20,2% en América del Sur y del 10,5% en la zona del Magreb.