La joya de la colección de 50 años de Zara se fabrica en Gipuzkoa: la tabla de surf que se cuela entre Rosalía y Kate Moss El diseñador Pierpaolo Piccioli, creativo de Balenciaga, ha confeccionado junto a Pukas una tabla de surf que se cuela en la colección exclusiva por el cincuenta aniversario de la firma gallega

Hodei Collazo, en el taller de Oirtzun donde Pukas confecciona las tablas de surf de la colección de 50 años de Zara.

Álvaro Vicente San Sebastián Viernes, 10 de octubre 2025, 06:53 Comenta Compartir

Moda, deporte, diseño y vanguardia. Pukas, Zara, Balenciaga y Pierpaolo Piccioli. Zarautz, A Coruña y Getaria. A priori, sin relación. La multinacional del textil propiedad de Amancio Ortega celebra su cincuenta aniversario y con este motivo ha impulsado 50 piezas de colección exclusivas diseñada por 50 artistas. A cada uno de ellos se les ha dado vía libre para jugar. Anna Sui, David Chipperfield, David Sims, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Nick Knight, Norman Foster, Pat McGrath... La selección de productos incluye chaquetas, bolsos, sacos de dormir, sillas, un trasportín para mascotas... Y una tabla de surf.

Ha sido el diseñador de moda italiano Pierpaolo Piccioli, quien ha decidido cambiar la pasarela para sumergirse en el agua. El actual creativo de la firma Balenciaga ha dejado de lado las telas para poner su imaginación al servicio del surf. Y qué mejor que de la mano de la factoría guipuzcoana Pukas. «Ha sido un bonito reto con una firma de renombre mundial como Zara y un diseñador top como Piccioli. No podemos estar más que satisfechos. De alguna forma es unir Zarautz, donde están nuestros orígenes, con Getaria y su relación con Balenciaga», confiesa Jaime Azpiroz, de Pukas.

El resultado una tabla de surf rosa, «pantone 239C», que a simple vista parece igual que cualquiera de las que salen de su fábrica en Oiartzun pero que tiene sus peculiaridades. «No tenía que verse el nervio (la columna vertebral de madera), el glaseado ha sido algo distinto a lo habitual y el color resultante es más satinado que brillante». Un poema escrito sobre la tabla del portugués Fernando Pessoa «como homenaje al espacio de calma e introspección que Piccioli encuentra en el mar» remata esta tabla de la que solo hay 50 unidades y que ya está a la venta a un precio de 1.800 euros.

Tanto lo recaudado por la venta de este producto como por el resto de las 49 posibilidades distintas se destinará a la Women's Earth Alliance, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del medio ambiente a través del impulso del liderazgo femenino. Además, Zara hará una aportación adicional de 20.000 euros que distribuirá entre 50 asociaciones seleccionadas por los propios artistas que han colaborado en el proyecto.

La colección incluye como piezas más valiosas el sofá diseñado por la cantante Rosalía y valorado en 1.800 euros; y la tabla de surf de color rosa creada por Pierpaolo Piccioli, del mismo importe. El sofá de la cantante, «de forma orgánica», consiste en «una pieza afelpada y ondulante diseñada para propiciar una conversación relajada cara a cara».

Ampliar Hodei Collazo posa con la tabla de surf diseñada en colaboración con Pierpaolo Piccioli junto a Pukas para Zara. BORJA LUNA

Otra de las creaciones más exclusivas es la lámpara de latón en forma de pirámide escalonada del artista Alexandre de Betak, que cuesta 1.400 euros; y la silla de cuero de Ludovic de Saint Sernin, diseñador de moda francés, valorada en 1.200 euros.

Como piezas más asequibles de la colección se sitúan la camiseta que conmemora la filmografía de Pedro Almodóvar, y la creada por la fotógrafa Annie Leibovitz con una imagen suya que muestra a Sarah Jessica Parker en el año 2005. Cada una de ellas tiene un precio de 35,95 euros.

La página web advierte de que estos artículos no admiten «cambios ni devoluciones por su carácter exclusivo y limitado».

Temas

Surf

Zarautz

Oiartzun

Zara