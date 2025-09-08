Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

El TSJPV confirma la condena de 20 años y medio de prisión a un hombre por maltratar y agredir sexualmente al hijo de 7 años de su pareja

La pena de un año y nueve meses impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a la madre del menor como autora de un delito de maltrato habitual por comisión por omisión también ha sido ratificada

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:26

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de 20 años, 6 meses y 15 días de prisión impuesta por ... la Audiencia de Gipuzkoa a un hombre por maltratar y agredir sexualmente al hijo de su pareja cuando tenía entre 6 y 7 años. La condena de un año y nueve meses de cárcel a la madre del menor como autora de un delito de maltrato habitual por comisión por omisión también ha sido ratificada. El Superior vasco ha rechazado los recursos interpuestos por los dos acusados, que alegaron alegaron errores en la apreciación de la prueba, vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y falta de pruebas directas y objetivas que justificaran sus condenas. Los acusados podrán recurrir aún al Tribunal Supremo.

