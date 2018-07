Los socorristas guipuzcoanos amenazan con la huelga si no mejora su situación laboral Un socorrista en la playa de La Concha de Donostia. / LOBO ALTUNA En Cruz Roja se muestran «sorprendidos» por la convocatoria de ELA para los días 29, 30 y 31, y aclaran que los servicios mínimos serían del 90% JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 julio 2018, 06:30

Los socorristas de las playas guipuzcoanas han dicho «basta» a sus condiciones laborales y amenazan con ir a la huelga los próximos 29, 30 y 31 de julio. ELA avanzó ayer la convocatoria de paros, ante la falta de «avances» en la negociación de sus condiciones laborales. Con una crítica explícita a «los ayuntamientos porque no se mojan» y conscientes de que Cruz Roja «no tiene mucho margen para mejorar las cosas», la portavoz del sindicato, Maddi Aspiazu, junto a varios socorristas de las playas guipuzcoanas, dio ayer a conocer los detalles sobre sus reivindicaciones.

La huelga afectaría a un centenar de socorristas, hombres y mujeres, subcontratados a través de Cruz Roja en los ocho municipios playeros de Gipuzkoa. «Toda la plantilla es eventual aún habiendo muchos socorristas que llevan años trabajando», denunciaron ayer en la sede de ELA, donde también reclamaron otras medidas como el reconocimiento de los fijos discontinuos. «Unos mínimos», según los afectados, que a día de hoy no se cumplen.

Asimismo, reclaman una mejora salarial (denuncian que los socorristas no superan los mil euros mensuales), que se considere el contrato fijo eventual y jornadas menos maratonianas, «no de diez horas al día con un descanso de 20 minutos». También reivindicaron que la plantilla deje de tener un contrato eventual, que se aplica incluso a quienes «han trabajado en la playa durante años».

«No estamos en desacuerdo con que un socorrista abra y cierre la playa, pero los descansos son esenciales», explicó Maddi Aspiazu, portavoz de ELA, que también quiso recalcar que lo hacen «sin cobrar los días festivos o días extras con el plus que suele ser habitual».

Desde el sindicato piden que tanto Cruz Roja como los ayuntamientos del territorio actúen para paliar esta situación y como mínimo equiparen sus condiciones a las que tienen los socorristas de piscina que pueden llegar a cobrar «incluso 600 euros más».

La empresa, «sorprendida»

Las reivindicaciones de los socorristas guipuzcoanos se remontan al pasado mes de abril, cuando se concentraron en la playa de La Concha para denunciar su situación laboral. No obstante, desde Cruz Roja reconocen que están «sorprendidos» con este anuncio de huelga. Juan Mari Urruzuno, secretario de la organización en Gipuzkoa, asegura que para promover una huelga es necesario que la convocatoria parta desde el comité de empresa, «desde el cual nos aseguran que no han recibido ninguna notificación al respecto de la misma por parte de los trabajadores». Asimismo, afirma que actualmente «ELA no tiene ningún tipo de representación en el comité empresarial de Cruz Roja».

«Nos sorprende esta actitud cuando nos hemos reunido con ELA en varias ocasiones, la última el 5 de julio, como muestra de la buena voluntad para llegar a acuerdos», afirma Urruzuno. Respecto a las reclamaciones lanzadas por el sindicato, dice que la petición de subida de salarios «es inasumible», ya que estos se rigen «por los presupuestos establecidos por cada Ayuntamiento, y tenemos claro que no vamos a coger dinero de nuestros socios». Y defiende además que los socorristas de Gipuzkoa «son los segundos con mayor salario en el Estado, por detrás de Bizkaia».

No obstante, afirma que se habían alcanzado acuerdos «en otras mejoras», y lanza un mensaje tranquilizador ante las posibles incidencias que pudiera general la huelga en la atención de las playas del territorio. «En el caso de los servicios de emergencia y salvamento los servicios mínimos que se establecen son del 90%», señala.