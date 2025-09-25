El servicio de trenes de Renfe entre Irun y Pasaia se recupera desde hoy

El gran corte ferroviario que ha vivido Gipuzkoa por segundo verano consecutivo con motivo de las obras del tren de alta velocidad toca ya ... a su fin. La mayor parte del servicio de trenes que presta Renfe se recuperará desde hoy en el tramo entre Irun y Pasaia, el último que quedaba por abrir. La reactivación del servicio ferroviario estaba prevista inicialmente para el pasado lunes, pero se retrasó a hoy para dar más tiempo a Adif a avanzar en los trabajos. Fuentes de Renfe adelantaron anoche a este periódico que «a partir de este jueves 25 la mayoría de los trenes realizarán todo el trayecto en tren, dado que ya entrará en servicio una de las vías y será posible circular entre Pasaia e Irun». Indicaron, eso sí, que será «con limitaciones de capacidad y un horario reducido de manera temporal y hasta nuevo aviso».

Eso se traduce en que en algunos servicios concretos aún será necesario realizar transbordos en autobús, como se ha venido haciendo hasta ahora, mientras que en Cercanías habrá frecuencias reducidas por el momento.

En este 2025, las afecciones se han distribuido en tres fases. La primera, del 25 de julio al 3 de agosto, afectó al tramo comprendido entre Irun y Andoain. La segunda, del 4 de agosto al 7 de septiembre, situó el corte entre Irun y Hernani; y desde el 8 de septiembre el tráfico interrumpido se ha limitado al tramo entre Irun y Pasaia.

El motivo concreto que explica el cierre de la circulación son las obras de ampliación de los túneles de Kaputxinos en Errenteria y Loiola en Donostia, y el remate de la actualización del de Gaintxurizketa para permitir el tránsito de los trenes de alta velocidad. Las tareas de este verano se han centrado en el montaje de vía en placa en el túnel de Gaintxurizketa y el inicio de los trabajos de ampliación de gálibo en el de Loiola.