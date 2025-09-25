Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros se suben a los autobuses organizados por Renfe en Irun. I. ROYO

El servicio de trenes de Renfe entre Irun y Pasaia se recupera desde hoy

Adif aún no ha terminado los trabajos que está ejecutando en ese tramo, pero una de las vías ya está operativa, lo que permitirá circular a la mayoría de los convoyes

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El gran corte ferroviario que ha vivido Gipuzkoa por segundo verano consecutivo con motivo de las obras del tren de alta velocidad toca ya ... a su fin. La mayor parte del servicio de trenes que presta Renfe se recuperará desde hoy en el tramo entre Irun y Pasaia, el último que quedaba por abrir. La reactivación del servicio ferroviario estaba prevista inicialmente para el pasado lunes, pero se retrasó a hoy para dar más tiempo a Adif a avanzar en los trabajos. Fuentes de Renfe adelantaron anoche a este periódico que «a partir de este jueves 25 la mayoría de los trenes realizarán todo el trayecto en tren, dado que ya entrará en servicio una de las vías y será posible circular entre Pasaia e Irun». Indicaron, eso sí, que será «con limitaciones de capacidad y un horario reducido de manera temporal y hasta nuevo aviso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El servicio de trenes de Renfe entre Irun y Pasaia se recupera desde hoy

El servicio de trenes de Renfe entre Irun y Pasaia se recupera desde hoy