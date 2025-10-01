Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h

Los conductores habituales de la autopista AP-8 en Gipuzkoa habrán visto durante los últimos días que hay nuevas zonas en las que es necesario ... levantar el pie del acelerador. Bidegi, la sociedad foral encargada de la gestión de las autopistas que discurren por el territorio, ha modificado la velocidad máxima permitida de 120 km/h a 100 en seis tramos de la vía que atraviesa Gipuzkoa de este a oeste.

El cambio afecta a tres segmentos de la AP-8 dirección Bilbao y a otros tres sentido Behobia, y la señalética se ha instalado de manera paulatina durante las últimas semanas con paneles informativos y señales que informan de la precaución a tener en el tramo, de la nueva velocidad máxima y de la distancia que tiene esa nueva limitación. El objetivo es reforzar la seguridad vial y la visibilidad en las carreteras y las actuaciones son el resultado de los estudios que Bidegi hace de manera periódica. La reducción de la velocidad responde a criterios técnicos de prevención y de protección de los usuarios de la vía.

Partiendo desde el lado más oriental de la AP-8 en Gipuzkoa, los primeros cambios se encuentran en Oiartzun en el momento en el que la carretera se bifurca a la AP-1 o la GI-20 sentido Bilbao o la confluencia de esas dos vías hacia Behobia. En el primero de los casos la reducción se anuncia en una zona de descenso y antes de varias curvas y afecta a 1,7 kilómetros. En la confluencia sentido Behobia el segmento donde se ha reducido la velocidad de 120 km/h a 100 km/h es de 1,5 kilómetros.

La segunda pareja de tramos donde Bidegi ha reducido la velocidad es en Aritzeta, antes –o después– de llegar a Orio y donde de nuevo se une –o se separa– la AP-8 con la GI-20. En este punto, 900 metros de la confluencia de ambas vías tienen la nueva limitación de 100 km/h, mientras que en el caso de la bifurcación son 800 metros. En esta zona, el radar que hay de 120 km/h en Usurbil dirección Behobia, en el punto kilométrico 29,298, no se ve afectado porque el tramo comprendido está entre los puntos 28,000 y 27,200.

El tramo más largo, en Mendaro

Inicio del tramo en la AP-8 en Mendaro que tiene el límite de velocidad de 100 km/h. Félix Morquecho Limitación de velocidad de un radar de velocidad en Mendaro, que ha pasado de 120 km/h a 100 km/h. Félix Morquecho Tramo de curvas en la AP-8 en Mendaro donde se ha modificado el límite de velocidad. Félix Morquecho 1 /

Donde las modificaciones del límite de velocidad sí tienen consecuencias en los radares de velocidad fijos previamente instalados es en Mendaro y en Elgoibar, en el lado más occidental de la AP-8 en Gipuzkoa. En sentido Behobia la velocidad máxima se ha reducido a la altura de la incorporación de Elgoibar, un tramo de 1.600 metros donde había un radar que ya está adaptado a la nueva regulación de 100 km/h.

Dirección Bilbao el tramo es de 3,4 kilómetros, el más largo de todos, y empieza antes de llegar a Mendaro y concluye después de una serie de curvas y tras pasar la localidad de Bajo Deba. Hay un radar a mitad de ese segmento que se ha reducido a 100 km/h.