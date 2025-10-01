Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio del tramo de 1,7 kilómetros en la AP-8 en Oiartzun, sentido Bilbao, que ha sido regulado a 100km/h. Arizmendi
Tráfico

Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h

Bidegi ha efectuado la modificación durante las últimas semanas para reforzar la seguridad vial y Tráfico también ha adaptado dos radares

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:03

Los conductores habituales de la autopista AP-8 en Gipuzkoa habrán visto durante los últimos días que hay nuevas zonas en las que es necesario ... levantar el pie del acelerador. Bidegi, la sociedad foral encargada de la gestión de las autopistas que discurren por el territorio, ha modificado la velocidad máxima permitida de 120 km/h a 100 en seis tramos de la vía que atraviesa Gipuzkoa de este a oeste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h

Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h