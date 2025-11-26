Una salida de calzada en Alegia provoca retenciones de tres kilómetros en la N-I sentido Vitoria

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El conductor ha sido atendido por los sanitarios en el lugar, mientras que una colisión en el túnel de Azkarate, en Azkoitia, deja dos heridos

Á.L.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:27

Dos accidentes casi simultáneos han ensombrecido la tarde del miércoles en las carreteras guipuzcoanas. El conductor de un turismo se ha salido de la calzada en el kilómetro 430 de la N-I, en Alegia dirección Vitoria-Gasteiz, siniestro que ha provocado el cierre del carril izquierdo y retenciones de tres kilómetros. El conductor ha sido atendido en el lugar por los sanitarios.

El túnel de Azkarate entre Azkoitia y Elgoibar Morquecho

Por otra parte, una colisión entre dos vehículos en la carretera GI-2634 en el túnel de Azkarate, en Azkoitia dirección Elgoibar, ha dejado dos heridos que han sido trasladados al Hospital de Mendaro. En este punto de la vía no existen problemas para la circulación.

