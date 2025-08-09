Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Daniela Ábalos trabaja como socorrista en la piscina de una urbanización donostiarra. DV

«Sacamos un dinero en verano y además cogemos experiencia»

Jóvenes ·

Miles de estudiantes guipuzcoanos deciden trabajar en época estival para conseguir sus primeros ahorros y poder costearse mejor sus gastos durante el curso

Aimar Perez

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

El dinero no cae del cielo. Es una frase que los jóvenes acostumbran a escuchar en su día a día. Muchos de ellos saben que ... aprovechar el respiro de los estudios que tienen en verano para generar ingresos puede ayudarles a ahorrar y poder costearse los gastos que generan durante la temporada de estudio. De ello es testigo Alex Maiztegi, quien a sus 19 años ha trabajado durante dos años consecutivos en el Jazzaldia. Lo ha hecho sirviendo bebidas en la barra del festival, y a pesar de que sea un trabajo que al principio se le atragantaba, ha conseguido servir la cerveza de forma excelente. «Los primeros días no sabía cómo tirar una caña, pero con práctica al final aprendí», admite el donostiarra.

