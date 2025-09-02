Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gente caminando por el paseo de la Concha. Arizmendi

Regresa el tiempo veraniego a Gipuzkoa tras la nubosidad de estos últimos días

Este miércoles habrá cielos despejados y subirán las temperaturas hasta alcanzar máximas de 29 grados

Catalina Cárdenas

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:50

Después de varios días marcados por la lluvia, las temperaturas veraniegas volverán a instalarse en Gipuzkoa. A pesar de que este martes el territorio ha ... amencido con cielos nubosos -aún está activado el aviso amarillos por riesgo marítimo costero-, las temperaturas han rozado máximas de 25 grados. Se espera que mañana continúe esta tendencia y regrese el sol en su máximo explendor con temperaturas altas típicas del periodo estival.

