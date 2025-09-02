Regresa el tiempo veraniego a Gipuzkoa tras la nubosidad de estos últimos días

Después de varios días marcados por la lluvia, las temperaturas veraniegas volverán a instalarse en Gipuzkoa. A pesar de que este martes el territorio ha ... amencido con cielos nubosos -aún está activado el aviso amarillos por riesgo marítimo costero-, las temperaturas han rozado máximas de 25 grados. Se espera que mañana continúe esta tendencia y regrese el sol en su máximo explendor con temperaturas altas típicas del periodo estival.

Se espera así que mañana miércoles continúe en ascenso las temperaturas, llegando a tener un clima cálido y veraniego. Durante la primera parte de la jornada, el cielo en Gipuzkoa se mantendrá despejado, con máximas en torno a los 28-31 ºC, dejándonos un último respiro del verano. En las horas de la tarde tendremos viento que llega de la parte norte y noroeste de la región, trayendo consigo una gran nubosidad y una bajada de las temperaturas, teniendo de mínimas 14 grados.

El jueves, sin embargo, se espera que vuelva la nubosidad, dejando un ambiente gris en el ambiente y un descenso notable de las temperaturas, sobre todo en la vertiente cantábrica. Además, se esperan lluvias en toda la mitad norte, siendo más probables durante la primera mitad del día. Por la tarde, las precipitaciones serán más esporádicas y débiles, trayendo consigo un descenso de las temperaturas que rondarán en torno a los 22 grados de máxima y los 17 de mínima. Aunque se producirán grandes cambios durante estos días, se anuncian temperaturas más altas y cálidas para el fin de semana.