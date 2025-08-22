La reflexión de Javier Postigo sobre las esquelas: «Miramos con la esperanza de conocer al finado olvidando que un día seremos pasatiempo de otros»
El escritor donostiarra comparte sus reflexiones sobre los obituarios habituales en los periódicos
J. F.
San Sebastián
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:09
Conocido es que las esquelas de los periódicos, como las de El Diario Vasco, son una de las secciones más consultadas y valoradas por los lectores, tanto en su edición online como en papel. A este rincón de los diarios ha dedicado unas palabras el escritor donostiarra Javier Postigo, una firma habitual en la sección de Cartas al Director ya que incluso ha publicado un libro recopilando todos sus textos aparecidos en las páginas de Opinión.
«Tú sabes, mejor que nadie, que las esquelas se leen muchísimo; somos un poco sadomasocas, miramos con la esperanza de conocer al finado, que si era del barrio, que mira tú por dónde, que si más joven que yo con esa jeta de cabreado...», comienza Javier Postigo su carta al director publicada este viernes dedicada a estos obituarios.
El escritor donostiarra, que cuenta con una larga carrera literaria, continúa señalando esta costumbre tan arraigada: «cómo nos gusta ver que otros se van y nosotros tan panchos, olvidando que, cualquier día, mientras leemos las esquelas con tanta fruición, saldrá una mano del periódico, nos agarrará de las orejas y pegará nuestra cara al papel para pasatiempo de tantos».
Con crueza y una dosis de humor, Javier Postigo conluye su escrito: «pena que no puedas ver tu propia esquela, con lo que te gusta reconocer al tipo de la foto. Es cuestión de esperar». Un excelente e ingenioso recordatorio de lo fugaz de la vida y un apremio a disfrutarla que nos señala un hábito cotidiano tan extendido entre nosotros.
