Tu esquela
JAVIER POSTIGO DONOSTIA
Viernes, 22 de agosto 2025, 06:35
Tú sabes, mejor que nadie, que las esquelas se leen muchísimo; somos un poco sadomasocas, miramos con la esperanza de conocer al finado, que si ... era del barrio, que mira tú por dónde, que si más joven que yo con esa jeta de cabreado..., cómo nos gusta ver que otros se van y nosotros tan panchos, olvidando que, cualquier día, mientras leemos las esquelas con tanta fruición, saldrá una mano del periódico, nos agarrará de las orejas y pegará nuestra cara al papel para pasatiempo de tantos. Pena que no puedas ver tu propia esquela, con lo que te gusta reconocer al tipo de la foto. Es cuestión de esperar.
