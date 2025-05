Una recogida «más necesaria que nunca»

Legrumbres, pasta y arroz. También chocolate, galletas o comida para bebés y niños. «Toda ayuda es bienvenida», avisaban ayer los voluntarios del Banco de Alimentos ... en los supermercados de Gipuzkoa mientras organizaban en cajas lo donado. Parece que los guipuzcoanos han respondido al S.O.S lanzado hace días ante el vaciado de sus estanterías. «Tenemos la esperanza de salir de esta con la colaboración ciudadana», aseguraban Carmen Quintana y Mari Carmen Llorente, voluntarias. El arranque de la gran recogida ha sido positivo y el trajín al otro lado de las cajas registradoras en el Super Amara del mercado de San Martín ayer así lo demostraba.

La mayoría suele aprovechar la necesidad de hacer la compra del hogar para, entre los pasillos del supermercado, añadir productos menos habituales a su carrito con la intención de donarlos más tarde. Después de pagar, Natalia Maza se acercaba a las cajas de cartón en las que el Banco de Alimentos organiza, por categorías, los alimentos donados. «¿Dejo esto por aquí?», preguntaba.

En su bolsa, «chocolate, comida infantil... Siempre me acuerdo de los niños y de los más pequeños», aseguraba. Además, «antes de hacer la compra he preguntado qué es lo que más falta hace, así que lo he sumado a mi compra habitual», añadía, después del acto solidario.

«Es muy fácil apoyar causas como estas, nosotras hemos donado legumbres y pasta» Inma Donante

También hay otros que se acercan al supermercado únicamente con la intención de donar; bien con productos o con algo de dinero. Ayer Ana no necesitaba comprar nada, así que «¿os puedo dar algo de dinero?», le preguntó a Mari Carmen Llorente. Y es que, con el dinero recibido, «les preguntamos qué quieren donar y más tarde hacemos la compra nosotros. Así, quien no tenga tiempo, no tiene porqué meterse al supermercado», explicaba Llorente. Esta tendencia es cada vez más habitual en estas recogidas. «Da igual cómo se haga, lo importante es donar y la mañana ha empezado muy bien», relataba al mediodía, con varias cajas prácticamente llenas.

Con todo, algo que llamó la atención de los voluntarios es que «se nota que el precio del aceite no está tan alto como el año pasado. Estamos recibiendo mucho aceite de oliva, cuando normalmente solo recogíamos de girasol», destacó. Eso sí, alimentos como «las legumbres, la pasta y el arroz o la comida preparada» son los que más se amontonan por ser «los que mejor se conservan».

«Te puede tocar a ti»

Cristina del Valle tan solo necesitaba «comprar un par de cosas» y al final gastó más de la cuenta. Eso sí, «me he dejado más en lo que he donado que en aquello que necesitaba», admitía mientras enseñaba la bolsa que llevó consigo a casa, con un par de productos de limpieza. La otra, que entregó al Banco de Alimentos, estaba llena de «productos no perecederos como legumbres o latas de tomate».

Detrás de Cristina llegaron Inma y Gabriela, madre e hija, también preparadas para hacer que la torre de alimentos guardados en las cajas de cartón subiera un poco más. En su caso, «hemos comprado latas de lentejas, garbanzos, alubias...», enumeraba Gabriela. «Es muy fácil ayudar y apoyar la causa, siempre intentamos participar donando productos, pero sino, hay otras maneras de hacerlo», añadió su ama.

«Sabía que estaban muy necesitados y, mientras se pueda, es importante colaborar» Marina Donante

Marina tampoco quiso perderse la oportunidad de aportar su granito de arena a la causa. «Escuché que estaban muy necesitados, por eso me he pasado», admitía con una decena de latas de anchoas en mano. Y es que la respuesta ciudadana, en el primer día de esta gran recogida de primavera, comenzó ayer con buen pie. En Irun, Marijo aprovechó que «tenía que venir al supermercado a por otras cosas» para colaborar. «Nunca sabes si te puede tocar a ti estar en una situación de necesidad», reflexionó tras entregar su donación.

La campaña continúa hoy y «este año nos podrán encontrar en 74 tiendas de alimentación de todo Gipuzkoa, son 21 más que el año pasado», celebran desde el Banco de Alimentos, preparados para ver cómo las estanterías del almacén se vuelven a llenar de comida y solidaridad. «La ayuda y las donaciones son más necesarias que nunca», insisten.