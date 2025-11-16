Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Quesos Idiazabal en el caserio Ondramuño IÑIGO ROYO

Los quesos Idiazabal arrasan en los World Cheese Awards con 22 medallas

La Leze y Larreako Gazta logran las dos distinciones Super Oro en un certamen con más de 5.000 quesos de 40 países

Ander Artetxe

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

Los quesos de la Denominación de Origen Idiazabal han vuelto a situarse entre los mejores del mundo tras cosechar 22 medallas en la 36ª edición ... de los World Cheese Awards, celebrada el 13 de noviembre en Berna (Suiza). En total, 16 queserías del sello han sido distinguidas en el concurso más prestigioso del sector, que reunió a más de 5.000 quesos procedentes de más de 40 países.

