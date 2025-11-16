Los quesos Idiazabal arrasan en los World Cheese Awards con 22 medallas
La Leze y Larreako Gazta logran las dos distinciones Super Oro en un certamen con más de 5.000 quesos de 40 países
Ander Artetxe
Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:06
Los quesos de la Denominación de Origen Idiazabal han vuelto a situarse entre los mejores del mundo tras cosechar 22 medallas en la 36ª edición ... de los World Cheese Awards, celebrada el 13 de noviembre en Berna (Suiza). En total, 16 queserías del sello han sido distinguidas en el concurso más prestigioso del sector, que reunió a más de 5.000 quesos procedentes de más de 40 países.
Las alavesas La Leze, de Ilarduia, y Larreako Gazta, de Larrea, protagonizaron el mayor éxito al hacerse con las dos medallas Super Oro. Precisamente, La Leze se coronó el pasado septiembre en el concurso de Ordizia con un queso ahumado. Además, el jurado otorgó tres oros, que recayeron en Atekoa, la propia Larreako Gazta y Sustrai.
La representación Idiazabal también destacó en las categorías intermedias. Las ocho medallas de plata fueron para Atekoa, Baztarrika, Dorrea Gaztandegia, Eginoko Artzaia, Goine, Iruri, Karasatorre y La Leze. Por su parte, los nueve bronces distinguieron a Atekoa, Baskaran, Buruaga, Garoa, Goine, J. Aranburu, La Leze, Orexa y Troskaeta, lo que evidencia la amplitud y solidez del nivel de calidad entre los productores adscritos a la denominación.
El conjunto de premios consolida un año más el prestigio internacional de los Idiazabal, que revalidan su posición entre los quesos más apreciados del panorama global. Desde la organización han subrayado el alto nivel de esta edición y han destacado la capacidad de los productores vascos para mantenerse entre la élite en un certamen tan competitivo.
