Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El puente del 15 de agosto elevará el tráfico en Gipuzkoa como antesala de la operación retorno

Se espera una mayor afluencia de vehículos hasta el domingo en la N-I y en la AP-8

A. I.

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:46

El tráfico en las carreteras vascas ha crecido por encima de las previsiones en lo que llevamos de verano. Desde que el pasado 27 de ... junio arrancara la operación salida han aumentado especialmente los desplazamientos internacionales, con vehículos que atraviesan Euskadi provenientes de Francia con destino a Portugal y el Norte de África, principalmente. Mañana arranca el puente del 15 de agosto, con lo que se espera un aumento de la afluencia de vehículos en Gipuzkoa, sobre todo en la N-I y en la AP-8 al menos hasta el próximo domingo, según confirma el Departamento de Seguridad, como antesala de la operación retorno que se inicia el próximo jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  7. 7 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  8. 8 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El puente del 15 de agosto elevará el tráfico en Gipuzkoa como antesala de la operación retorno

El puente del 15 de agosto elevará el tráfico en Gipuzkoa como antesala de la operación retorno