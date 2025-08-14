El puente del 15 de agosto elevará el tráfico en Gipuzkoa como antesala de la operación retorno

El tráfico en las carreteras vascas ha crecido por encima de las previsiones en lo que llevamos de verano. Desde que el pasado 27 de ... junio arrancara la operación salida han aumentado especialmente los desplazamientos internacionales, con vehículos que atraviesan Euskadi provenientes de Francia con destino a Portugal y el Norte de África, principalmente. Mañana arranca el puente del 15 de agosto, con lo que se espera un aumento de la afluencia de vehículos en Gipuzkoa, sobre todo en la N-I y en la AP-8 al menos hasta el próximo domingo, según confirma el Departamento de Seguridad, como antesala de la operación retorno que se inicia el próximo jueves.

Los mayores picos de tráfico se producirán en la carretera Nacional-I, la principal red viaria de Gipuzkoa, y en los peajes de la AP-8 en Zarautz y Biriatou, al igual que en el límite con Cantabria. Con el objetivo de reducir las retenciones en este último tramo, se ha activado por quinto año consecutivo un servicio de grúa concertada, que ya ha realizado siete intervenciones, cuatro por averías y tres por accidentes.

Hasta final de mes se activará un dispositivo especial en el nudo de Armiñón, donde se desviará uno de los tres carriles de la A-1 para facilitar la incorporación segura de vehículos procedentes de la AP-1, manteniendo una velocidad constante de 80 kilómetros por hora.

Se esperan en total alrededor de 4.220.000 desplazamientos en todo el verano (frente a los 4.060.000 que se registraron en 2024), sumando los vehículos que circularán por nuestras carreteras durante la operación retorno. La previsión para este año es que se registre un nuevo máximo de coches extranjeros en tránsito. El Gobierno Vasco prevé un incremento en el tráfico internacional de alrededor de un 3,8% con respecto al año pasado.

Accidentes mortales desde junio

Lamentablemente desde el inicio de la operación salida también se han producido accidentes mortales en la red viaria de Gipuzkoa. El pasado lunes se produjo el segundo accidente mortal en menos de 48 horas. Una joven de 21 años falleció como consecuencia de una salida de calzada de una moto en Donostia. Su acompañante, un varón de 22 años y que conducía el vehículo, fue ingresado en el Hospital Donostia. Esta muerte se unió a la ocurrida el sábado por la mañana en Tolosa y que costó la vida a otro joven, un vecino de Berrobi de 28 años, tras la colisión de su vehículo y un autobús en una calle de la localidad.

El mes pasado, el 18 de julio, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un vehículo en la carretera GI-3630 a su paso por Anoeta en dirección a Alkiza, una vía muy frecuentada por ciclistas sobre todo en los meses de verano. Trece días antes, una persona de 62 años falleció al ser arrollada en Oiartzun por un conductor que se dio a la fuga. El accidente ocurrió en la carretera GI-636, un punto negro que volvió a sembrar una tragedia con víctimas mortales. También en esta carretera murió un motorista en un accidente a la altura de Lezo, sentido Errenteria, el pasado 7 de junio.

Desgraciadamente, también la GI‑2634 ha sido escenario de múltiples accidentes con víctimas mortales a lo largo de los últimos años. El 27 de junio, un motorista falleció como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en esta carretera, a la altura del término municipal de Errezil. Dos días más tarde un hombre de 55 años que sufrió un grave accidente con su patinete eléctrico en Altza falleció a consecuencia de las heridas sufridas en la caída.